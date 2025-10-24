Prédiction du Prix du Bitcoin (BTC) : Le Bitcoin se Consolide Près d'un Cluster de Liquidité—Un Breakout à 116K $ Est-il Imminent ?

Après un récent repli du marché depuis son nouveau sommet historique de 126 198 $, le Bitcoin s'est stabilisé autour des zones de support clés, montrant une résilience face à la volatilité des prix. Les analystes surveillent de près les prochains mouvements du BTC, car les modèles historiques suggèrent des rallyes potentiels à court terme si ces niveaux se maintiennent.

Bitcoin Maintient un Support Clé

Selon les données récentes du marché, le Bitcoin a maintenu une zone de support vitale autour de 103 000 $–104 000 $. Le 24 octobre 2025, le BTC s'échangeait à environ 109 474 $, en hausse de 1,8 % sur 24 heures après avoir testé des bas près de 106 778 $. Cela fait suite à un repli du marché de 13 % depuis son nouveau sommet historique de 126 198 $ enregistré le 6 octobre.

Bitcoin maintient un support clé, préparant le terrain pour un rallye potentiel vers la résistance de 116K $. Source : @Karman_1s via X

L'analyste de marché Kamran Asghar a tweeté : « $BTC maintient la Zone de Support. La voie pour retester la résistance de 116k $ s'ouvre. » Les modèles historiques suggèrent que de tels maintiens de support ont souvent précédé des rallyes à court terme de 5 à 10 %, se produisant dans 68 % des cas depuis 2021, selon les données de CoinMetrics.

Consolidation Entre les Clusters de Liquidité

Le prix du Bitcoin s'est consolidé étroitement entre 106 000 $ et 112 000 $, attiré vers un cluster de liquidité dense. Les cartes thermiques de liquidité indiquent les zones où les ordres importants sont concentrés, qui agissent souvent comme des aimants pour l'action des prix.

Bitcoin se consolide entre 106K $–112K $, attiré par un cluster de liquidité massif, avec un breakout susceptible de déclencher d'importantes liquidations. Source : @Karman_1s via X

Comme l'a noté Asghar, « Un breakout dans l'une ou l'autre direction déclenchera une cascade de liquidation majeure. » Les événements passés confirment cela : durant les 10-11 octobre 2025, un breakout à la baisse depuis des zones de liquidité similaires a entraîné 19 milliards de dollars de liquidations, avec le BTC plongeant de 14 % au milieu de l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine avant de se redresser.

Cette consolidation étroite près des clusters de liquidité souligne le potentiel de volatilité significative à court terme, suggérant que les traders devraient surveiller ces niveaux de près lorsqu'ils envisagent d'investir dans le Bitcoin ou de planifier des transactions autour des contrats à terme BTC.

Les Modèles Historiques de Fond Indiquent un Potentiel à la Hausse

Les analystes techniques observent également la formation d'un modèle de triple bas en 2025. Le BTC a touché le fond trois fois durant ce cycle—en avril, juin et octobre. Selon le commentateur crypto BitBull, « Je suppose que nous allons maintenant nous téléporter vers un nouveau ATH dans les semaines à venir. »

Bitcoin forme un modèle de triple bas ce cycle, suggérant une poussée potentielle vers un nouveau sommet historique dans les semaines à venir. Source : @AkaBull via X

Historiquement, de telles formations multi-bas durant les cycles haussiers ont précédé des mouvements substantiels à la hausse. Suite à la baisse d'avril à environ 77 000 $, Bitcoin a bondi de plus de 50 % jusqu'aux sommets de milieu d'année. Ces modèles s'alignent avec les cycles bas plus larges et les multiples de halving, suggérant des gains potentiels de 4 à 6 fois sur des périodes prolongées.

Risques du Marché et Considérations Macro

Malgré l'optimisme technique, les facteurs macroéconomiques restent une influence critique. Les tensions commerciales, les attentes de taux américains et les politiques économiques mondiales pourraient constituer des vents contraires au rallye du Bitcoin vers 116 000 $ ou au-delà.

Les analystes recommandent aux investisseurs de rester prudents et de considérer des stratégies de gestion des risques, particulièrement durant les périodes d'alertes de carte thermique de liquidation BTC ou de corrections brutales. Cela souligne également l'importance de comprendre comment fonctionne le minage de Bitcoin et comment les événements de liquidité peuvent impacter la capitalisation globale du marché Bitcoin et les mouvements de prix du BTC.

Perspectives : Bitcoin Franchira-t-il les 116K $ ?

Actuellement, Bitcoin s'échange près de 109 700 $, se remettant des récents bas autour de 106 700 $. Si les niveaux de support continuent de tenir et que les clusters de liquidité agissent comme des tremplins plutôt que des barrières, le BTC pourrait retester sa résistance précédente près de 116 000 $ dans les semaines à venir.

Bitcoin (BTC) s'échangeait autour de 110 911 $, en hausse de 2,55 % au cours des dernières 24 heures au moment de la publication. Source : Bitcoin Price via Brave New Coin

Pour les investisseurs qui suivent Bitcoin, la consolidation en cours du BTC offre à la fois des opportunités et des risques. Avec les précédents historiques et les indicateurs techniques pointant vers un potentiel momentum à la hausse, le marché observe attentivement si Bitcoin peut maintenir son niveau actuel et se rapprocher d'un nouveau sommet historique.