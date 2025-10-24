CEXDEX+
Dans un marché où les fortunes peuvent basculer du jour au lendemain, même les projets bien considérés peuvent trébucher. Au cours des dernières 24h, SOON (SOON) a rejoint la liste des perdants crypto aujourd'hui, glissant de plus de 12% à 0,7364$. Pour les traders qui sont entrés près de ses premiers sommets autour de 0,84$, cette baisse est un rappel clair de la fragilité de l'optimisme à court termeDans un marché où les fortunes peuvent basculer du jour au lendemain, même les projets bien considérés peuvent trébucher. Au cours des dernières 24h, SOON (SOON) a rejoint la liste des perdants crypto aujourd'hui, glissant de plus de 12% à 0,7364$. Pour les traders qui sont entrés près de ses premiers sommets autour de 0,84$, cette baisse est un rappel clair de la fragilité de l'optimisme à court terme

SOON Échoue Alors que la Prévente d'IPO Genie Maintient une Position Forte

Auteur : CoinstatsSource : Coinstats
2025/10/24 07:30
