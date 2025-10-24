SOON Échoue Alors que la Prévente d'IPO Genie Maintient une Position Forte

Dans un marché où les fortunes peuvent basculer du jour au lendemain, même les projets bien considérés peuvent trébucher. Au cours des dernières 24h, SOON (SOON) a rejoint la liste des perdants crypto aujourd'hui, glissant de plus de 12% à 0,7364$. Pour les traders qui sont entrés près de ses premiers sommets autour de 0,84$, cette baisse est un rappel clair de la fragilité de l'optimisme à court terme Dans un marché où les fortunes peuvent basculer du jour au lendemain, même les projets bien considérés peuvent trébucher. Au cours des dernières 24h, SOON (SOON) a rejoint la liste des perdants crypto aujourd'hui, glissant de plus de 12% à 0,7364$. Pour les traders qui sont entrés près de ses premiers sommets autour de 0,84$, cette baisse est un rappel clair de la fragilité de l'optimisme à court terme