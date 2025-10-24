PDG de Coinbase : Le projet de loi sur la structure du marché est "finalisé" à 90% et devrait être adopté avant la fin de l'année

PANews a rapporté le 24 octobre que le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a publié sur la plateforme X que malgré la fermeture du gouvernement américain, l'indicateur de momentum pour clarifier le projet de loi sur la structure du marché est à un niveau sans précédent. Actuellement, des communications ont eu lieu avec les démocrates et les républicains du Sénat qui souhaitent achever ce travail, et le projet de loi a été finalisé à 90%. Toutes les parties travaillent dur pour déterminer les 10% restants et sont proches de l'objectif. Brian Armstrong a ajouté que Coinbase fera pression pour des règles claires afin de protéger l'innovation dans le secteur DeFi et les droits des utilisateurs aux récompenses de stablecoin. Il est optimiste quant à l'adoption du projet de loi avant la fin de l'année et espère que celui-ci pourra être soumis à revue avant Thanksgiving. PANews a rapporté le 24 octobre que le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a publié sur la plateforme X que malgré la fermeture du gouvernement américain, l'indicateur de momentum pour clarifier le projet de loi sur la structure du marché est à un niveau sans précédent. Actuellement, des communications ont eu lieu avec les démocrates et les républicains du Sénat qui souhaitent achever ce travail, et le projet de loi a été finalisé à 90%. Toutes les parties travaillent dur pour déterminer les 10% restants et sont proches de l'objectif. Brian Armstrong a ajouté que Coinbase fera pression pour des règles claires afin de protéger l'innovation dans le secteur DeFi et les droits des utilisateurs aux récompenses de stablecoin. Il est optimiste quant à l'adoption du projet de loi avant la fin de l'année et espère que celui-ci pourra être soumis à revue avant Thanksgiving.