PDG de Coinbase : Le projet de loi sur la structure du marché est "finalisé" à 90% et devrait être adopté avant la fin de l'année

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/10/24 08:56
PANews a rapporté le 24 octobre que le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a publié sur la plateforme X que malgré la fermeture du gouvernement américain, l'élan pour clarifier le projet de loi sur la structure du marché est sans précédent. Actuellement, des communications ont eu lieu avec les démocrates et les républicains du Sénat qui souhaitent achever ce travail, et le projet de loi a été finalisé à 90%. Toutes les parties travaillent dur pour déterminer les 10% restants et sont proches de l'objectif.

Brian Armstrong a ajouté que Coinbase fera pression pour des règles claires afin de protéger l'innovation dans le secteur DeFi et les droits des utilisateurs aux récompenses de stablecoin. Il est optimiste quant à l'adoption du projet de loi avant la fin de l'année et espère que celui-ci pourra être soumis à revue avant Thanksgiving.

