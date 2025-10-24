Les dollars américains passent sur la blockchain alors qu'Uphold et Vast Bank fusionnent les services bancaires avec la blockchain

Les vrais dollars américains sont officiellement mis on-chain alors qu'Uphold, Vast Bank et USBC Inc. dévoilent un système de dépôt réglementé basé sur la blockchain combinant des comptes bancaires assurés avec un accès au dollar numérique pour les utilisateurs de détail mondiaux. Uphold et Vast Bank lancent de vrais dollars américains On-Chain Une nouvelle phase dans la finance numérique émerge alors que les institutions bancaires réglementées adoptent la blockchain […]
Source: https://news.bitcoin.com/us-dollars-go-on-chain-as-uphold-and-vast-bank-fuse-banking-with-blockchain/
