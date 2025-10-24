Willy Woo Prévoit le Prochain Effondrement de la Crypto, Cite le Cycle Économique Mondial ⋆ ZyCrypto

Advertisement

L'analyste crypto Willy Woo a prévu un marché à la baisse prononcé dans les mois à venir, lié au resserrement des facteurs macroéconomiques. Les actifs numériques ont progressé, atteignant de nouveaux sommets historiques suite à d'importants afflux institutionnels au cours de l'année écoulée. Ces gains pourraient être mis à l'épreuve si les afflux institutionnels succombent à de forts vents contraires.

Willy Woo signale une potentielle vague rouge

L'enthousiaste du Bitcoin a fait une prédiction des prix choquante pour cette classe d'actifs, en tenant compte des facteurs macroéconomiques. Dans un post sur X, il a expliqué que le prochain cycle de prix crypto pourrait être brutal en raison d'un ralentissement du cycle économique. Cette phase est souvent liée à une récession caractérisée par une faible productivité, un déclin du PIB et des dépenses de consommation, une hausse du chômage, etc.

Bien que cette phase n'ait jamais été enregistrée dans l'histoire des cryptomonnaies, elle s'est produite pour la dernière fois en 2001 et 2008, provoquant l'effondrement des marchés financiers. Pour les cryptomonnaies, deux cycles dominants sont basés sur le halving du BTC qui se produit tous les quatre ans et sur l'offre monétaire mondiale M2. Pour Woo, ces cycles n'affecteront pas la prochaine phase baissière.

Traditionnellement, les traders ont presque perfectionné ces cycles, déplaçant les actifs du Bitcoin vers les altcoins et vice versa pour se protéger contre les pertes. Une partie des traders a exprimé des craintes suite aux projections de Woo concernant les facteurs macroéconomiques menant à la pire vague rouge de l'histoire des cryptomonnaies.

"Nous avions deux cycles de 4 ans superposés. Maintenant, il n'y en a plus qu'un : la liquidité mondiale M2. Le prochain marché baissier sera selon moi défini par un autre cycle que les gens oublient → le cycle économique. Les derniers ralentissements du cycle économique qui ont vraiment pris effet étaient en 2008 et 2001, avant que les marchés crypto ne soient inventés. Les 2 cycles : le halving et la liquidité mondiale M2. Les banques centrales injectent une dévaluation M2 par cycles de 4 ans. Les deux se superposent…"

En 2001, la bulle internet a déclenché un crash de 50% du marché boursier américain suite à l'effondrement des entreprises technologiques surévaluées. Pendant ce temps, la crise financière de 2008 a entraîné une baisse de 56% du marché boursier suite à l'effondrement des prêts hypothécaires et des banques. Si des facteurs similaires déclenchent un crash du marché crypto, les haussiers perdraient les positions qu'ils avaient gagnées au cours des mois d'afflux.

De plus, les gains récents du marché sont liés aux sociétés traditionnelles cotées en bourse via les ETF au comptant et les entreprises de trésorerie crypto. Un repli du marché prononcé pourrait déclencher une correction décrite par Woo. D'autre part, le Bitcoin et d'autres actifs ont bénéficié de vents favorables macroéconomiques cette année. Des facteurs tels que la nouvelle position favorable des États-Unis, qui a suscité des sentiments similaires parmi d'autres nations, et des lois favorables au marché ont aidé le marché.