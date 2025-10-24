Une Baleine Bitcoin de 2009 se Réveille Après 14 Ans et Déplace 150 BTC

TLDR

Un portefeuille Bitcoin dormant depuis 2009 a déplacé 150 BTC, évalués à 16 millions de dollars.

Les transferts depuis les anciens portefeuilles Bitcoin sont rares et souvent sans intention de liquidation.

Bitcoin Le transfert s'est produit alors que Bitcoin se consolide autour de 110 000 dollars.

Des réveils similaires de portefeuilles dans le passé n'ont pas entraîné de changements durables sur le marché.

Un portefeuille Bitcoin dormant depuis 14 ans a récemment attiré l'attention du marché en transférant 150 BTC, d'une valeur d'environ 16 millions de dollars. Ce portefeuille, qui aurait miné ses BTC aux premiers jours de Bitcoin, a montré sa dernière activité en 2011. Le mouvement de ces coins depuis ce portefeuille de "l'ère Satoshi" a suscité des spéculations au sein de la communauté des cryptomonnaies. Cependant, les experts suggèrent que ce transfert est probablement une action de routine plutôt qu'un signal de pression de vente.

Le réveil d'un portefeuille de l'ère Satoshi

Le portefeuille Bitcoin en question aurait miné 4 000 BTC entre avril et juin 2009, lorsque Bitcoin en était encore à ses débuts. Ce portefeuille était resté inactif depuis juin 2011, jusqu'au récent transfert de 150 BTC. Alors que ces coins valaient un peu plus de 67 000 dollars en 2011, ils valent maintenant environ 16 millions de dollars selon les prix actuels du marché.

Les transferts depuis les anciens portefeuilles Bitcoin, particulièrement ceux de l'ère Satoshi, tendent à générer un intérêt significatif. Comme ces portefeuilles ont été minés lorsque le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, était encore actif dans la communauté, le mouvement de coins depuis ces adresses peut provoquer des spéculations sur le marché. Certains traders interprètent ces événements comme des signaux potentiels que les premiers détenteurs pourraient se préparer à vendre, ce qui peut causer des fluctuations à court terme sur le marché.

Raisons potentielles derrière le transfert

Il existe plusieurs raisons plausibles pour lesquelles le propriétaire de ce portefeuille aurait décidé de déplacer ses Bitcoin. Une explication possible concerne la sécurité, car les anciens portefeuilles peuvent nécessiter des mises à jour ou une consolidation pour garantir que les coins sont stockés en toute sécurité. Une autre possibilité est la planification successorale ou une simple réorganisation des avoirs.

Les données on-chain montrent que le portefeuille en question avait déjà consolidé ses BTC minés en une seule adresse en 2011, suggérant que le propriétaire a déjà entrepris une forme de réorganisation. Ce dernier transfert pourrait faire partie d'un processus similaire, plutôt qu'une indication d'intention de vente.

Sentiment du marché et mouvement du prix de Bitcoin

Le timing de la réactivation de ce portefeuille est particulièrement notable compte tenu des récents mouvements du marché de Bitcoin. Bitcoin s'est consolidé autour de la barre des 110 000 dollars, après une forte chute depuis son précédent sommet historique de plus de 126 000 dollars début octobre. Le marché a été sensible aux mouvements de prix ces dernières semaines, surtout après le plus grand événement de liquidation de l'histoire des crypto qui a anéanti des milliards de positions à effet de levier.

Malgré cette volatilité, les experts soutiennent que le transfert de 150 BTC est peu susceptible d'avoir un impact significatif sur le prix de Bitcoin. Les volumes quotidiens de trading de Bitcoin dépassent actuellement 20 milliards de dollars, ce qui fait de ce transfert une petite fraction de l'activité globale du marché. À moins que les coins ne soient déplacés vers des exchanges, où ils pourraient potentiellement être vendus, le consensus est que ce transfert n'est pas un événement qui influence le marché.

Contexte historique de mouvements similaires de portefeuilles

Historiquement, des transferts similaires depuis d'anciens portefeuilles Bitcoin n'ont pas entraîné de baisses durables du marché. Les cas précédents en 2021 et 2023, où des coins de premiers portefeuilles Bitcoin ont été déplacés, n'ont pas entraîné de baisses de prix durables. Dans la plupart des cas, les mouvements ont été attribués à des efforts de réorganisation ou à des mesures de sécurité plutôt qu'à une liquidation.

Ainsi, de nombreux analystes considèrent ce récent transfert comme un autre exemple de gestion numérique plutôt qu'un signal de pression de vente imminente. Il n'est pas inhabituel pour les premiers détenteurs de Bitcoin de déplacer leurs coins vers des portefeuilles plus sécurisés ou plus accessibles, surtout à mesure que la cryptomonnaie continue de mûrir.

Bien que le mouvement de coins depuis un portefeuille aussi important attire l'attention, son impact immédiat sur le prix de Bitcoin semble limité. Les traders et analystes continueront probablement à surveiller la situation, mais pour l'instant, il semble que le transfert soit davantage le reflet de la longévité de Bitcoin et des mesures de sécurité prises par les premiers détenteurs.

