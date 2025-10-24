Dix portefeuilles associés à l'actionnaire majoritaire de Stable Vault ont déposé 500 millions USDT avant l'annonce. Auteur : PANews Source : PANews 2025/10/24 10:33 Partager

PANews a rapporté le 24 octobre que les données on-chain ont montré que 10 portefeuilles directement associés aux propriétaires de Stable Vault ont déposé environ 500 millions de dollars US en USDT sur la plateforme à l'avance avant l'annonce officielle.