PANews a rapporté le 24 octobre que les données on-chain ont montré que 10 portefeuilles directement associés aux propriétaires de Stable Vault ont déposé environ 500 millions de dollars US en USDT sur la plateforme à l'avance avant l'annonce officielle.

Dix portefeuilles associés à l'actionnaire majoritaire de Stable Vault ont déposé 500 millions USDT avant l'annonce.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/10/24 10:33

PANews a rapporté le 24 octobre que les données on-chain ont montré que 10 portefeuilles directement associés aux propriétaires de Stable Vault ont déposé environ 500 millions de dollars US en USDT sur la plateforme à l'avance avant l'annonce officielle.

