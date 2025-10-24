Dix portefeuilles associés à l'actionnaire majoritaire de Stable Vault ont déposé 500 millions USDT avant l'annonce.

PANews a rapporté le 24 octobre que les données on-chain ont montré que 10 portefeuilles directement associés aux propriétaires de Stable Vault ont déposé environ 500 millions de dollars US en USDT sur la plateforme à l'avance avant l'annonce officielle.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.