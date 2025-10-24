Le Bitcoin ancien se réveille : un portefeuille vieux de 14 ans déplace 150 BTC

Un portefeuille Bitcoin de 2009 est redevenu actif après 14 ans et a déplacé 150 BTC d'une valeur d'environ 16 millions de dollars.

Les analystes n'y voient pas une vente, mais une réorganisation technique des avoirs.

Malgré sa signification symbolique, l'impact sur le marché reste faible et surtout de nature psychologique.

Une relique des débuts du Bitcoin est soudainement réapparue. Une adresse datant de l'ère mystérieuse de satoshi a déplacé 150 BTC après plus de 14 ans de silence. Ce transfert inattendu réveille d'anciennes spéculations sur des mineurs disparus, des clés oubliées et d'éventuelles réactions du marché. Mais à quel point ce réveil est-il vraiment dangereux pour le marché des crypto-monnaies ?

Un morceau d'histoire Bitcoin se réveille

Un portefeuille Bitcoin de 2009 a montré de l'activité pour la première fois après plus de 14 ans. L'adresse, qui aurait miné environ 4 000 BTC aux premiers jours de la crypto-monnaie, a transféré cette semaine 150 BTC d'une valeur d'environ 16 millions de dollars américains. C'est le premier mouvement depuis juin 2011 - une époque où Bitcoin était à peine connu et où seuls quelques enthousiastes croyaient en son avenir.

Les pièces gagnées à l'époque n'avaient qu'une valeur d'à peine 68 000 dollars lors du dernier accès. Aujourd'hui, cette somme représente une petite fortune. Le processus montre à quelle vitesse la valeur du Bitcoin s'est développée depuis ses débuts et combien de mineurs précoces sont devenus multimillionnaires grâce à leur patience ou à leur oubli.

Activité rare de l'ère satoshi

De tels mouvements de la soi-disant ère satoshi sont extrêmement rares. Selon les données de la société d'analyse Glassnode, très peu de portefeuilles datant d'avant 2011 sont encore actifs. Cela suscite régulièrement un grand intérêt, car ces pièces ont été minées lorsque l'inventeur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, discutait encore en ligne et publiait des contributions dans des forums.

Chaque mouvement d'anciennes pièces déclenche des spéculations - pourrait-il s'agir de Satoshi lui-même ou de premiers collaborateurs ? D'un point de vue historique, ces événements conduisent souvent à des troubles à court terme sur les marchés, car les investisseurs craignent des ventes. Mais jusqu'à présent, il s'est presque toujours avéré que la plupart de ces transferts servent des objectifs purement techniques ou organisationnels.

Effet psychologique plutôt que choc du marché

Le moment du transfert est remarquable. BTC se négocie actuellement autour de la barre des 110 000 dollars, après que la crypto-monnaie soit tombée d'un niveau record de plus de 126 000 dollars au début du mois. Le marché a récemment connu le plus grand choc de liquidation de son histoire, avec près de 19 milliards de dollars de positions liquidées.

Dans un environnement aussi sensible, les mouvements de grands stocks anciens agissent comme un déclencheur psychologique. Mais en réalité, la transaction ne joue pratiquement aucun rôle. Les 150 BTC représentent une infime fraction du volume quotidien des échanges de plus de 20 milliards de dollars. L'effet ne réside donc pas dans la mécanique du marché, mais dans la perception.

Pourquoi les pièces ont été déplacées maintenant

Les analystes citent plusieurs raisons possibles pour cette démarche. Le propriétaire pourrait avoir transféré ses Bitcoins dans un portefeuille moderne et mieux sécurisé pour les protéger contre les pertes ou les risques techniques. Des règlements de succession ou de simples tests de fonctionnement d'anciens portefeuilles sont également envisageables.

Jusqu'à présent, rien n'indique que les pièces aient été envoyées à des bourses, ce qui suggérerait une vente planifiée. De même, des cas antérieurs, comme en 2021 et 2023, n'ont pas entraîné de mouvement de prix durable. Au lieu de cela, il s'est généralement avéré que les propriétaires ne faisaient que restructurer leurs avoirs.

Un regard sur le marché actuel

L'ambiance générale sur le marché des crypto-monnaies reste prudente. Après la forte baisse des prix au début du mois, BTC fluctue maintenant dans une fourchette étroite entre 108 000 et 111 000 dollars. De nombreux investisseurs attendent de nouvelles impulsions, tandis que les analystes discutent de corrections possibles.

Dans cette phase, les données on-chain sont suivies avec une attention particulière. Les mouvements d'anciens portefeuilles servent de rappel des origines du réseau - et de l'énorme fortune, jusqu'ici intacte, des premiers mineurs. Cela montre qu'une grande partie du stock total de BTC est encore entre les mains d'un petit groupe historique.

Plus de symbolisme que de substance

En fin de compte, le réveil de ce portefeuille vieux de 14 ans ne devrait pas avoir d'impact fondamental sur le marché. Le processus est davantage un symbole de la durabilité et de l'histoire de la crypto-monnaie qu'un signal de ventes imminentes.

Pour de nombreux investisseurs, c'est un aperçu fascinant des premiers jours du Bitcoin - un rappel que les valeurs numériques peuvent également perdurer pendant des décennies. Tant que les pièces n'apparaissent pas sur les bourses, le mouvement reste une pure statistique et non une raison de paniquer. Cette histoire montre donc aussi particulièrement une chose : depuis combien de temps BTC existe et jusqu'où Bitcoin est arrivé en tant que projet.

