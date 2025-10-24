Les premiers investisseurs d'UNI ont transféré 2,5 millions d'UNI supplémentaires à Wintermute et pourraient continuer à vendre

PANews a rapporté le 24 octobre que selon Yu Jin, un investisseur/institution early bird qui s'est vu attribuer 30 millions d'UNI en 2020 a transféré 1,882 million d'UNI (environ 11,61 millions de dollars américains) à l'adresse du market maker Wintermute il y a 6 jours, et a transféré 2,5 millions d'UNI supplémentaires (environ 15,75 millions de dollars américains) à la même adresse il y a 1 heure.
Les preuves on-chain suggèrent que cette adresse continue probablement ses activités précédentes, vendant de l'UNI sur le marché secondaire via Wintermute. Si cela continue, on s'attend à ce que cela mette la pression sur la liquidité à court terme et le prix de l'UNI.
