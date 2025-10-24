Solana (SOL) Gagne Plus d'Adoption Institutionnelle, les Analystes Fixent un Objectif de 230$

La crédibilité institutionnelle de Solana s'est renforcée cette semaine après que Hong Kong a approuvé son premier ETF spot Solana, que Citadel a révélé une participation dans une entreprise DeFi liée à Solana, et que Fidelity a ajouté le trading de SOL pour les clients américains. Ces développements ont positionné Solana parmi une poignée d'altcoins gagnant du terrain dans la finance réglementée. Le prix du SOL a fortement réagi à ce changement de sentiment, remontant [...]

L'article Solana (SOL) gagne en adoption institutionnelle, les Analystes fixent un objectif de 230 $ est apparu en premier sur CoinChapter.