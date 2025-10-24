Paramount quitte l'Argentine, vend Telefé au groupe média Gustavo Scaglione

La société holding de Gustavo Scaglione a acquis la société de médias argentine Telefé auprès de Paramount. Telefé/Paramount

Paramount se retire d'Argentine, vendant son réseau de diffusion phare Telefé à une société holding dirigée par l'homme d'affaires basé à Rosario, Gustavo Scaglione, et José Luis Manzano.

La transaction, finalisée le 23 octobre, ramène le principal réseau de télévision du pays sous propriété locale après des années sous contrôle international.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués par les parties, mais La Nación, l'un des principaux journaux d'Argentine, rapporte que selon des sources au courant de l'opération, la vente s'est conclue à environ 100 millions de dollars. Ce serait une baisse significative par rapport aux 345 millions de dollars payés par Viacom pour Telefé en 2016 avant sa fusion avec CBS pour former Paramount.

"Telefé a longtemps été une référence dans la télévision argentine, et nous sommes confiants qu'elle continuera à croître et à prospérer sous sa nouvelle direction locale", a déclaré Kevin MacLellan, Président de la Distribution de Contenu Mondial et des Médias Internationaux de Paramount, qui a également exprimé sa gratitude aux équipes en Argentine qui ont contribué au succès de Telefé au fil des ans.

Selon les médias argentins, le processus de vente a débuté plus tôt cette année et a attiré plusieurs acheteurs intéressés. Mais Scaglione, qui dirige une société holding contrôlant plus de 30 médias à l'échelle nationale, y compris des journaux, des chaînes de télévision, des stations de radio et des services de streaming, l'a emporté.

"C'est un véritable honneur et privilège qu'une entreprise prestigieuse comme Paramount m'ait confié, ainsi qu'au groupe que je dirige, l'avenir de Telefé", a déclaré Scaglione. "L'acquisition de Telefé, une marque profondément ancrée dans l'identité culturelle argentine, marque le début d'un nouveau chapitre axé sur la croissance et l'intégration des deux organisations, pour améliorer la production et maximiser la compétitivité du nouvel écosystème multi-plateforme que nous construisons."

L'acquisition donne à la société holding de Scaglione le contrôle du siège principal de Telefé à Buenos Aires et de ses trois filiales régionales à Rosario, Santa Fé et Córdoba, complétant l'une des transactions les plus importantes dans le secteur des médias et des communications en Argentine.

De gauche à droite : Gustavo Scaglione et Dario Turovelzky, qui continue en tant que PDG de Telefé sous la nouvelle propriété. Telefé

Avec une programmation diversifiée couvrant le divertissement, le drame, le sport, l'actualité et de multiples unités commerciales, Telefé atteint 95% des foyers argentins, soit plus de 44 millions de personnes. Elle a également maintenu sa position de chaîne gratuite la plus regardée du pays pendant 11 années consécutives. Le studio de Telefé produit plus de 3 500 heures de contenu en langue espagnole chaque année, dont neuf des 10 programmes les plus diffusés localement.

Darío Turovelzky, qui a été Directeur Général de ViacomCBS South Cone et a été choisi pour superviser Telefé en 2021, continuera en tant que PDG du réseau.

"L'arrivée de Gustavo Scaglione nous donne une base solide pour développer davantage notre activité", a déclaré Turovelzky. "En restant fidèles à notre ADN, nous continuerons à repousser les limites de l'industrie pour renforcer notre écosystème."

Telefé gère une bibliothèque de contenu dépassant 33 000 heures et exploite Telefé Internacional, une chaîne de télévision payante distribuée à plus de 8 millions d'abonnés dans plus de 20 pays. Sa programmation est également disponible via son application numérique, Mi Telefé.

Integra Capital S.A. a conseillé la société holding de Scaglione sur la transaction. The Raine Group, Quantum Finanzas et G5 Partners ont servi de conseillers financiers à Paramount.

Paramount possède également d'autres actifs médiatiques en Amérique latine. La société a acquis Chilevisión en 2021. Cette même année, ViacomCBS International a acheté une participation majoritaire dans Fox TeleColombia & Estudios TeleMexico dans le cadre de son expansion en Amérique latine et de ses efforts pour renforcer sa présence en tant que producteur de contenu en langue espagnole de premier plan dans la région.