Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin en hausse suite à l'optimisme concernant la rencontre Trump-Xi : Un analyste affirme que le BTC montrera à nouveau sa "force" après ce niveau crucial Auteur : Coinstats Source : Coinstats 2025/10/24 10:06

Les principales cryptomonnaies ont progressé aux côtés des actions jeudi après que la Maison Blanche a confirmé une réunion entre le président Donald Trump et son homologue chinois, Xi Jinping. lire plus

