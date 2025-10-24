Ledger Dévoile le Ledger Nano Gen5, un Portefeuille Réinventé, et le Multisig lors d'un Événement à Paris

Ledger, le nom établi dans la sécurité des actifs numériques, a dévoilé aujourd'hui ce qu'il appelle un nouveau chapitre pour la propriété et l'identité avec le lancement du Ledger Nano™ Gen5, une application Ledger Wallet™ repensée et une solution multi-signatures destinée aux institutions. Les annonces, faites lors du Ledger Op3n à Paris, marquent une expansion claire du champ d'action de l'entreprise : ses appareils ne sont plus seulement des "portefeuilles matériels" mais des "signataires Ledger", des outils destinés à sécuriser non seulement les fonds mais aussi les identités numériques alors que la frontière entre les mondes physique et en ligne s'estompe.

Le Gen5 est présenté comme une réinvention de l'appareil emblématique de Ledger pour "cette nouvelle ère de contrôle", associant des fonctionnalités de sécurité familières à de nouvelles commodités : un écran tactile capacitif E Ink®, Bluetooth® 5.2 pour la signature mobile, NFC et USB-C. Ledger affirme que l'écran E Ink de l'appareil est économe en énergie et permet des protections avancées sur l'appareil telles que la signature claire et la vérification des transactions, tandis que la Ledger Recovery Key incluse est décrite comme la clé de secours qui accompagne chaque boîte.

Le NFC alimente également la Ledger Security Key, permettant aux utilisateurs de protéger leurs connexions web avec les clés d'identification FIDO2. Le prix est fixé à 179$/179€, et le Ledger Nano est disponible à la commande sur Ledger.com et auprès des partenaires de vente au détail dans le monde entier ; aux États-Unis, il est disponible en pré-vente, en attente de l'autorisation d'équipement de la FCC et soumis au calendrier de l'agence.

La direction a présenté le produit comme conçu pour les menaces modernes. "La série Ledger Nano est le dispositif de sécurité d'actifs numériques le plus réussi de tous les temps, avec des millions d'unités vendues et aucune n'ayant jamais été piratée", a déclaré Pascal Gauthier, Président et PDG de Ledger. "Le tout nouveau Ledger Nano est construit pour les défis et les opportunités d'aujourd'hui, et prêt pour ceux à venir. C'est le nouveau signataire pour tous, disponible à un prix accessible, avec la meilleure sécurité et interface utilisateur du marché. La prochaine génération de Ledger commence aujourd'hui."

Ledger a mis l'accent sur le design comme partie intégrante de l'expérience utilisateur : Tony Fadell, inventeur de l'iPod d'Apple et membre du conseil d'administration de Ledger, a fait appel à l'iconique designer Macintosh Susan Kare pour créer un ensemble de badges d'icônes à collectionner pour la personnalisation. Ledger affirme que cette collaboration vise à apporter plus de ludisme et d'accessibilité à une catégorie de produits souvent définie par un sérieux austère.

Redéfinir la propriété numérique

L'entreprise a également réimaginé Ledger Live en tant que Ledger Wallet, le présentant comme plus qu'un simple suivi de portefeuille mais comme un "centre de contrôle" pour la valeur numérique. Ledger Wallet a été reconstruit avec une interface plus rapide pour l'achat, la vente, les gains et les échanges, et introduit des connexions directes aux dApps permettant aux utilisateurs de lier leur signataire Ledger à des applications décentralisées comme 1inch. Une nouvelle intégration de rampe d'accès fiat appelée Noah, décrite par Ledger comme un service Cash-To-Stablecoin, permet aux utilisateurs de recharger en USD ou EUR sans frais supplémentaires et de recevoir immédiatement des stablecoins comme USDC pour l'activité on-chain.

Ian Rogers, Directeur de l'Expérience chez Ledger, a présenté Ledger comme un juste milieu entre les plateformes de garde et les portefeuilles logiciels. "Ledger est fait pour les personnes qui prennent au sérieux leur richesse numérique", a-t-il déclaré. "L'engagement de Ledger envers la sécurité et la propriété n'a pas faibli en onze ans, mais les produits Ledger évoluent aux côtés des cryptomonnaies, plus rapidement que jamais. Avec Ledger, vous pouvez acheter, échanger, gagner, dépenser, connecter et faire plus. Nous prenons en charge 100% des 100 meilleurs tokens et bien au-delà, sans jamais compromettre la sécurité OU la propriété."

Du côté institutionnel, Ledger a introduit Ledger Multisig, une fonctionnalité visant directement la gestion de trésorerie, la gouvernance des smart contracts et les flux de travail multi-chaînes. Conçu pour fournir une "certitude à grande échelle", le produit multi-signatures nécessite que chaque approbation soit signée clairement sur un appareil Ledger, créant une confirmation auditable au niveau matériel des décisions à enjeux élevés. Ledger a positionné cela comme une extension de Ledger Enterprise, sa plateforme pour les banques, les dépositaires, les gouvernements et les entreprises crypto-natives qui ont besoin de sécuriser et de déplacer de grandes sommes avec une certitude cryptographique.

La sécurité est au cœur du message de Ledger. La nouvelle suite matérielle et logicielle a été testée par Ledger Donjon, l'équipe interne white-hat de l'entreprise, et auditée par des sociétés de sécurité externes. Ledger souligne les statistiques de l'industrie pour mettre en évidence les risques : "Avec plus de 14 milliards de dollars piratés, escroqués ou mal gérés en 2023 seulement, la sécurité de Ledger apporte tranquillité d'esprit et auto-garde sans compromis à sa communauté", a déclaré l'entreprise dans son briefing.

Techniquement, le Ledger Nano Gen5 mesure 79,40 mm sur 53,35 mm sur 8,64 mm, pèse 46 grammes et dispose d'un écran E Ink® monochrome de 400 par 300 pixels (181 ppi). L'élément sécurisé est le ST33K1M5 certifié EAL 6+ de Ledger. Les options de connectivité comprennent USB-C, Bluetooth® 5.2 et NFC ; la Ledger Recovery Key est incluse dans la boîte.

Ledger, qui a célébré son 10e anniversaire en 2024, affirme avoir vendu plus de huit millions d'appareils dans 165 pays et soutient plus de 100 institutions financières et marques commerciales. L'entreprise affirme que ses appareils sécurisent plus de 20% des actifs crypto du monde et que les signataires Ledger joueront désormais un rôle plus large dans la vérification de l'identité et de l'autorité à mesure que l'IA et les expériences hybrides numériques-physiques se multiplient.

Dans l'ensemble, le rafraîchissement de Ledger, un signataire repensé, une application portefeuille reconstruite avec des rails fiat-to-stablecoin et des intégrations dApp, ainsi qu'un multi-signatures soutenu par du matériel pour les institutions, signalent la volonté de l'entreprise de rester la couche de confiance par défaut pour l'auto-garde individuelle et la garde d'entreprise alors que les actifs numériques et les identités convergent.