Pave Bank lève 39 millions de dollars pour développer ses services bancaires programmables

Pave Bank a levé 39 millions de dollars en Finacement Séries A pour développer ses services bancaires programmables.

39 millions de dollars Accel et Tether ont dirigé la levée de fonds Séries A de 39 millions de dollars de Pave Bank.

Pave Bank combine des services bancaires crypto et fiat pour les clients institutionnels.

Pave Bank prévoit de s'étendre aux Émirats arabes unis, à Hong Kong et dans l'EEE.

Pave Bank, une banque numérique basée à Singapour, a obtenu 39 millions de dollars en financement Séries A pour développer ses solutions bancaires programmables. La ronde d'investissement a été menée par Accel et comprenait des contributions de grands acteurs comme Tether Investments, Wintermute et d'autres. Ce financement porte le capital total levé par Pave Bank à 45 millions de dollars depuis sa fondation en 2023. La banque prévoit d'améliorer ses offres crypto et fiat pour les clients institutionnels et de s'étendre à l'international.

Mission et services de Pave Bank

Fondée en 2023 par les experts en fintech Simon Vans-Colina, Salim Dhanani et Dmitry Bocharov, Pave Bank vise à combler le fossé entre la banque traditionnelle et l'économie numérique émergente.

La banque offre des services bancaires programmables conçus pour les clients institutionnels, qui comprennent un mélange de solutions crypto et fiat. Ces services permettent aux entreprises d'automatiser leurs opérations financières à l'aide d'interfaces de programmation d'applications (API) et de smart contracts.

Avec la banque programmable, les entreprises peuvent gérer les paiements, les transferts et les fonctions de trésorerie plus efficacement. La technologie permet aux entreprises d'automatiser les tâches financières de routine, réduisant l'intervention manuelle et accélérant les processus. Alors que la demande de services d'actifs numériques augmente, Pave Bank se positionne pour répondre aux besoins des clients institutionnels recherchant des outils de gestion financière flexibles et efficaces.

Financement et soutien des investisseurs

Accel a dirigé la ronde de financement Séries A, avec plusieurs autres investisseurs rejoignant l'effort, notamment Tether Investments, Wintermute et Quona Capital. La levée réussie de 39 millions de dollars porte le financement total de Pave Bank à environ 45 millions de dollars. Cette ronde témoigne de la forte confiance des investisseurs dans la capacité de Pave Bank à innover dans les secteurs en pleine croissance de la banque numérique et de la fintech.

Dans une déclaration, les fondateurs de Pave Bank ont exprimé leur gratitude pour le soutien, en disant : "Nous sommes ravis de nous associer à des investisseurs aussi éminents alors que nous développons nos capacités et servons les entreprises avec des solutions bancaires programmables avancées. Ce financement nous aidera à accélérer notre croissance et à offrir encore plus de valeur à nos clients."

Plans d'expansion et croissance géographique

Pave Bank a des plans ambitieux pour s'étendre au-delà de ses opérations actuelles à Singapour, où elle a son siège. La banque détient une licence bancaire de Géorgie, lui permettant d'offrir ses services dans plusieurs régions. Pave Bank a également une présence à Londres et prévoit d'étendre sa portée aux Émirats arabes unis (EAU), à Hong Kong et dans l'Espace économique européen (EEE).

Alors que la demande de finance programmable augmente, Pave Bank se concentre sur ces régions, où il y a un intérêt croissant pour les services bancaires traditionnels et d'actifs numériques. La banque vise à capitaliser sur l'évolution du paysage réglementaire et à fournir aux institutions des solutions transparentes qui combinent le meilleur de la gestion financière crypto et fiat.

Le rôle de la blockchain dans les services financiers

Les services de Pave Bank sont basés sur la technologie blockchain, qui transforme la façon dont les transactions financières sont menées. De nombreux clients institutionnels adoptent de plus en plus les plateformes basées sur la blockchain pour rationaliser les opérations, améliorer la sécurité et réduire les coûts. Les solutions bancaires programmables de Pave Bank s'inscrivent dans cette tendance, offrant aux entreprises la possibilité d'intégrer la technologie blockchain dans leurs tâches financières quotidiennes.

Cette tendance ne se limite pas à Pave Bank. D'autres institutions financières se tournent également vers la blockchain pour améliorer les systèmes de paiement et de règlement. À mesure que les cadres réglementaires dans des marchés comme les États-Unis et l'Europe deviennent plus clairs, on s'attend à ce que davantage d'entreprises financières intègrent des solutions blockchain dans leurs opérations. Le succès de Pave Bank à attirer des investissements importants signale que la banque programmable gagne du terrain dans l'industrie financière mondiale.

L'accent mis par Pave Bank sur le mélange de la banque traditionnelle avec la technologie blockchain souligne son rôle dans la formation de l'avenir de la finance, facilitant la gestion des opérations des entreprises dans un monde de plus en plus numérique.

