RNS.ID annonce une répression des fausses cartes d'identité palausiennes et lance une révision secondaire et un blocage

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 24 octobre que RNS.ID, le projet d'identité numérique pour la République de Palau, a annoncé que des cartes d'identité contrefaites de Palau ont récemment été utilisées pour contourner les procédures de vérification d'identité (KYC) des plateformes. L'initiative s'intégrera aux listes noires mondiales de fraude et mettra en œuvre une vérification secondaire. Ces mesures comprennent la fourniture d'une API officielle aux fournisseurs de KYC et aux plateformes partenaires pour vérifier les numéros de documents, les dates d'émission, les photos et les dates de naissance. Ceux qui échouent à la vérification secondaire seront marqués comme frauduleux et synchronisés avec la base de données. Les personnes identifiées comme faussaires ou usurpateurs seront définitivement bannies, et leurs noms, dates d'anniversaire et photos de profil seront ajoutés à une base de données mondiale de fraude pour une identification automatisée par diverses institutions. Des preuves seront également recueillies et transférées à des juridictions comme la Chine pour des poursuites pénales contre les responsables de la falsification de documents officiels et de fraude.PANews a rapporté le 24 octobre que RNS.ID, le projet d'identité numérique pour la République de Palau, a annoncé que des cartes d'identité contrefaites de Palau ont récemment été utilisées pour contourner les procédures de vérification d'identité (KYC) des plateformes. L'initiative s'intégrera aux listes noires mondiales de fraude et mettra en œuvre une vérification secondaire. Ces mesures comprennent la fourniture d'une API officielle aux fournisseurs de KYC et aux plateformes partenaires pour vérifier les numéros de documents, les dates d'émission, les photos et les dates de naissance. Ceux qui échouent à la vérification secondaire seront marqués comme frauduleux et synchronisés avec la base de données. Les personnes identifiées comme faussaires ou usurpateurs seront définitivement bannies, et leurs noms, dates d'anniversaire et photos de profil seront ajoutés à une base de données mondiale de fraude pour une identification automatisée par diverses institutions. Des preuves seront également recueillies et transférées à des juridictions comme la Chine pour des poursuites pénales contre les responsables de la falsification de documents officiels et de fraude.

RNS.ID annonce une répression des fausses cartes d'identité palausiennes et lance une révision secondaire et un blocage

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/10/24 11:02
SPACE ID
ID$0.09032+28.62%

PANews a rapporté le 24 octobre que RNS.ID, le projet d'identité numérique pour la République de Palau, a annoncé que des cartes d'identité contrefaites de Palau ont récemment été utilisées pour contourner les procédures de vérification d'identité (KYC) des plateformes. L'initiative s'intégrera aux listes noires mondiales de fraude et mettra en œuvre une vérification supplémentaire. Ces mesures comprennent la fourniture d'une API officielle aux fournisseurs de KYC et aux plateformes partenaires pour vérifier les numéros de documents, les dates d'émission, les photos et les dates de naissance. Ceux qui échouent à la vérification supplémentaire seront marqués comme frauduleux et synchronisés avec la base de données. Les personnes identifiées comme faussaires ou usurpateurs seront définitivement bannies, et leurs noms, dates d'anniversaire et photos de profil seront ajoutés à une base de données mondiale sur la fraude pour une identification automatisée par diverses institutions. Des preuves seront également recueillies et transférées à des juridictions comme la Chine pour poursuivre pénalement les responsables de la falsification de documents d'État et de fraude.

Opportunité de marché
Logo de SPACE ID
Cours SPACE ID(ID)
$0.09032
$0.09032$0.09032
+27.78%
USD
Graphique du prix de SPACE ID (ID) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Plume Network Lance une Plateforme de Crédit Tokenisé de 200 M$

Plume Network Lance une Plateforme de Crédit Tokenisé de 200 M$

Plume Network s'associe à BlackOpal pour la tokenisation de 200 millions de dollars de créances brésiliennes sur blockchain.
Partager
CoinLive2026/01/10 17:08
Le « Sous-compte stratégique » a ouvert une nouvelle position longue sur XRP avec un effet de levier de 20x, et la position globale affiche actuellement une perte latente d'environ 1,7 million de dollars.

Le « Sous-compte stratégique » a ouvert une nouvelle position longue sur XRP avec un effet de levier de 20x, et la position globale affiche actuellement une perte latente d'environ 1,7 million de dollars.

PANews a rapporté le 10 janvier que le "Strategy counterparty" a ouvert une nouvelle position longue sur XRP avec un effet de levier de 20x aujourd'hui. La position totale actuelle affiche
Partager
PANews2026/01/10 17:12
VanEck présente un scénario à 2,9 millions de dollars par Bitcoin d'ici 2050

VanEck présente un scénario à 2,9 millions de dollars par Bitcoin d'ici 2050

VanEck prévoit que le Bitcoin pourrait atteindre 2,9 millions de dollars d'ici 2050, décrivant un modèle de valorisation à long terme basé sur l'utilisation pour les règlements et l'adoption en tant que réserve.
Partager
Cryptopolitan2026/01/10 17:10

Actualités tendance

Plus

Plume Network Lance une Plateforme de Crédit Tokenisé de 200 M$

Le « Sous-compte stratégique » a ouvert une nouvelle position longue sur XRP avec un effet de levier de 20x, et la position globale affiche actuellement une perte latente d'environ 1,7 million de dollars.

VanEck présente un scénario à 2,9 millions de dollars par Bitcoin d'ici 2050

Rapport d'emploi américain faible coïncide avec 1 milliard de dollars de sorties d'ETF Bitcoin au comptant

Prix et dominance du XRP à un point pivot : 3,30 $ pourrait-il être la prochaine étape ?

Prix des cryptomonnaies

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$90,771.71
$90,771.71$90,771.71

-0.44%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,100.05
$3,100.05$3,100.05

-0.40%

Logo de Solana

Solana

SOL

$136.83
$136.83$136.83

-1.41%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.1008
$2.1008$2.1008

-0.79%

Logo de First Digital USD

First Digital USD

FDUSD

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%