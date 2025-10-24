RNS.ID annonce une répression des fausses cartes d'identité palausiennes et lance une révision secondaire et un blocage

PANews a rapporté le 24 octobre que RNS.ID, le projet d'identité numérique pour la République de Palau, a annoncé que des cartes d'identité contrefaites de Palau ont récemment été utilisées pour contourner les procédures de vérification d'identité (KYC) des plateformes. L'initiative s'intégrera aux listes noires mondiales de fraude et mettra en œuvre une vérification secondaire. Ces mesures comprennent la fourniture d'une API officielle aux fournisseurs de KYC et aux plateformes partenaires pour vérifier les numéros de documents, les dates d'émission, les photos et les dates de naissance. Ceux qui échouent à la vérification secondaire seront marqués comme frauduleux et synchronisés avec la base de données. Les personnes identifiées comme faussaires ou usurpateurs seront définitivement bannies, et leurs noms, dates d'anniversaire et photos de profil seront ajoutés à une base de données mondiale de fraude pour une identification automatisée par diverses institutions. Des preuves seront également recueillies et transférées à des juridictions comme la Chine pour des poursuites pénales contre les responsables de la falsification de documents officiels et de fraude. PANews a rapporté le 24 octobre que RNS.ID, le projet d'identité numérique pour la République de Palau, a annoncé que des cartes d'identité contrefaites de Palau ont récemment été utilisées pour contourner les procédures de vérification d'identité (KYC) des plateformes. L'initiative s'intégrera aux listes noires mondiales de fraude et mettra en œuvre une vérification secondaire. Ces mesures comprennent la fourniture d'une API officielle aux fournisseurs de KYC et aux plateformes partenaires pour vérifier les numéros de documents, les dates d'émission, les photos et les dates de naissance. Ceux qui échouent à la vérification secondaire seront marqués comme frauduleux et synchronisés avec la base de données. Les personnes identifiées comme faussaires ou usurpateurs seront définitivement bannies, et leurs noms, dates d'anniversaire et photos de profil seront ajoutés à une base de données mondiale de fraude pour une identification automatisée par diverses institutions. Des preuves seront également recueillies et transférées à des juridictions comme la Chine pour des poursuites pénales contre les responsables de la falsification de documents officiels et de fraude.