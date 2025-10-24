Aave Labs acquiert Stable Finance pour développer des produits DeFi grand public

Aave Labs a acquis Stable Finance, une entreprise fintech basée à San Francisco, alors que le développeur d'infrastructure de finance décentralisée s'oriente davantage vers des produits destinés aux consommateurs, en complément de ses offres institutionnelles.

Mario Baxter Cabrera, fondateur de Stable Finance, rejoindra Aave Labs en tant que directeur de produit, et toute l'équipe d'ingénierie rejoindra également l'organisation. L'application Stable existante sera progressivement abandonnée, et sa technologie sera intégrée aux futurs produits d'Aave Labs, a déclaré Aave dans une annonce sur son blog jeudi.

"Nous croyons que l'avenir de la finance est on-chain, et cette acquisition renforce notre engagement à transformer la finance on-chain en finance quotidienne – gagner des intérêts, emprunter et épargner," a déclaré Stani Kulechov, fondateur d'Aave Labs. "Mario et l'équipe de Stable ont développé une technologie unique qui offre une expérience utilisateur fluide, ce qui nous aidera à accélérer notre feuille de route pour les consommateurs et à étendre le protocole Aave à de nouveaux utilisateurs."

Stable Finance a développé une application iOS gratuite qui simplifie l'épargne en stablecoin, permettant aux utilisateurs de déposer des fonds depuis leurs comptes bancaires, cartes de débit ou portefeuilles crypto pour gagner des intérêts sur des dollars numériques sans la volatilité des cryptomonnaies. Le produit a démontré une demande du marché pour des produits de rendement en stablecoin accessibles.

Cette acquisition soutient la stratégie d'Aave Labs de développer à la fois des produits institutionnels et de détail. L'entreprise a lancé Horizon en août 2025, une offre institutionnelle qui a accumulé plus de 300 millions de dollars en dépôts.

"Aave Labs a été à l'avant-garde de la finance décentralisée, et nous sommes ravis de rejoindre une équipe avec un tel historique d'innovation et d'exécution," a déclaré Cabrera. "En apportant notre expertise en produits de consommation et notre focus sur l'épargne en stablecoin à Aave Labs, nous pouvons nous développer plus rapidement et contribuer de manière significative à la prochaine vague d'innovation financière centrée sur l'utilisateur."

Cette transaction intervient alors que l'offre totale de stablecoin dépasse les 300 milliards de dollars, créant une demande croissante pour des produits d'épargne intuitifs offrant des rendements à valeur stable. Aave Labs a qualifié les produits axés sur les consommateurs de plus en plus essentiels compte tenu de l'expansion du marché des stablecoins.

L'équipe de Stable Finance continuera à développer des applications d'épargne pour les consommateurs chez Aave Labs, s'appuyant sur des années d'expérience dans l'établissement d'infrastructures de finance décentralisée utilisées par des millions d'utilisateurs.

Les conditions financières de l'acquisition n'ont pas été divulguées.

