L'IBIT de BlackRock achète pour 107,8 millions de dollars de Bitcoin

L'article "Les achats d'IBIT de BlackRock d'une valeur de 107,8 millions de dollars en Bitcoin" est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Points clés : les clients de BlackRock ont acheté pour 107,8 millions de dollars de Bitcoin en une seule journée, démontrant une forte demande institutionnelle. L'ETF Bitcoin au comptant de BlackRock facilite l'exposition aux actifs numériques pour les investisseurs traditionnels. L'IBIT de BlackRock a acheté pour 107,8 millions de dollars de Bitcoin aujourd'hui, reflétant une demande institutionnelle continue pour la principale cryptomonnaie via les offres de fonds négociés en bourse du géant de la gestion d'actifs. BlackRock, une société mondiale de gestion d'actifs, a activement élargi ses offres de cryptomonnaies via des ETF Bitcoin au comptant, facilitant l'accès des clients aux actifs numériques. Cet achat signale une confiance institutionnelle continue dans le Bitcoin dans un contexte d'évolution des conditions du marché. Les entreprises de finance traditionnelle ont accru leur implication dans les cryptomonnaies suite à une clarification réglementaire améliorée sous l'administration américaine actuelle. Le Bitcoin a gagné en popularité auprès des investisseurs institutionnels cherchant une diversification du portefeuille, les grandes entreprises accumulant régulièrement la cryptomonnaie phare via des produits d'investissement structurés. Source : https://cryptobriefing.com/blackrock-bitcoin-clients-107-million-etf-demand/ L'article "Les achats d'IBIT de BlackRock d'une valeur de 107,8 millions de dollars en Bitcoin" est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Points clés : les clients de BlackRock ont acheté pour 107,8 millions de dollars de Bitcoin en une seule journée, démontrant une forte demande institutionnelle. L'ETF Bitcoin au comptant de BlackRock facilite l'exposition aux actifs numériques pour les investisseurs traditionnels. L'IBIT de BlackRock a acheté pour 107,8 millions de dollars de Bitcoin aujourd'hui, reflétant une demande institutionnelle continue pour la principale cryptomonnaie via les offres de fonds négociés en bourse du géant de la gestion d'actifs. BlackRock, une société mondiale de gestion d'actifs, a activement élargi ses offres de cryptomonnaies via des ETF Bitcoin au comptant, facilitant l'accès des clients aux actifs numériques. Cet achat signale une confiance institutionnelle continue dans le Bitcoin dans un contexte d'évolution des conditions du marché. Les entreprises de finance traditionnelle ont accru leur implication dans les cryptomonnaies suite à une clarification réglementaire améliorée sous l'administration américaine actuelle. Le Bitcoin a gagné en popularité auprès des investisseurs institutionnels cherchant une diversification du portefeuille, les grandes entreprises accumulant régulièrement la cryptomonnaie phare via des produits d'investissement structurés. Source : https://cryptobriefing.com/blackrock-bitcoin-clients-107-million-etf-demand/