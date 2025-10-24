CEXDEX+
L'IBIT de BlackRock achète pour 107,8 millions de dollars de Bitcoin

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/24 12:16
Points clés

  • Les clients de BlackRock ont acheté pour 107,8 millions de dollars de Bitcoin en une seule journée, démontrant une forte demande institutionnelle.
  • L'ETF Bitcoin au comptant de BlackRock facilite l'exposition aux actifs numériques pour les investisseurs traditionnels.

L'IBIT de BlackRock a acheté pour 107,8 millions de dollars de Bitcoin aujourd'hui, reflétant une demande institutionnelle continue pour la principale cryptomonnaie via les offres de fonds négociés en bourse du géant de la gestion d'actifs.

BlackRock, une société mondiale de gestion d'actifs, a activement élargi ses offres de cryptomonnaies via des ETFs Bitcoin au comptant, facilitant l'accès des clients aux actifs numériques.

Cet achat signale une confiance institutionnelle en cours dans le Bitcoin dans un contexte d'évolution des conditions du marché. Les entreprises de finance traditionnelle ont accru leur implication dans les cryptomonnaies suite à une clarté réglementaire améliorée sous l'administration américaine actuelle.

Le Bitcoin a gagné du terrain parmi les investisseurs institutionnels cherchant une diversification du portefeuille, les grandes entreprises accumulant régulièrement la cryptomonnaie phare via des produits d'investissement structurés.

Source: https://cryptobriefing.com/blackrock-bitcoin-clients-107-million-etf-demand/

