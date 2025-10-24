CEXDEX+
Les négociations commerciales avec le Canada sont terminées

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/24 12:26
Citant le président américain Donald Trump, le Financial Times (FT) a rapporté vendredi qu'il met fin aux négociations commerciales avec le Canada.

Selon le FT, Trump a déclaré "qu'il avait mis fin aux pourparlers commerciaux avec le Canada par colère contre une campagne publicitaire anti-tarifs lancée par la province de l'Ontario, déclenchant une nouvelle crise commerciale avec le voisin nord-américain."

Dans un post sur Truth Social tard jeudi, Trump a noté : "LES TARIFS SONT TRÈS IMPORTANTS POUR LA SÉCURITÉ NATIONALE ET L'ÉCONOMIE DES ÉTATS-UNIS. En raison de leur comportement flagrant, TOUTES LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES AVEC LE CANADA SONT PAR LA PRÉSENTE TERMINÉES."

Réaction du marché

Le dollar canadien (CAD) reste offert contre le dollar américain (USD) suite à ce post, avec USD/CAD ajoutant 0,11% sur la journée à 1,4005, au moment de la rédaction.

FAQ sur les tarifs douaniers

Les tarifs douaniers sont des droits de douane prélevés sur certaines importations de marchandises ou une catégorie de produits. Les tarifs sont conçus pour aider les producteurs et fabricants locaux à être plus compétitifs sur le marché en offrant un avantage de prix par rapport aux biens similaires qui peuvent être importés. Les tarifs sont largement utilisés comme outils de protectionnisme, avec les barrières commerciales et les quotas d'importation.

Bien que les tarifs et les taxes génèrent tous deux des revenus gouvernementaux pour financer les biens et services publics, ils présentent plusieurs distinctions. Les tarifs sont prépayés au port d'entrée, tandis que les taxes sont payées au moment de l'achat. Les taxes sont imposées aux contribuables individuels et aux entreprises, tandis que les tarifs sont payés par les importateurs.

Il existe deux écoles de pensée parmi les économistes concernant l'utilisation des tarifs. Alors que certains soutiennent que les tarifs sont nécessaires pour protéger les industries nationales et résoudre les déséquilibres commerciaux, d'autres les considèrent comme un outil nuisible qui pourrait potentiellement faire augmenter les prix à long terme et conduire à une guerre commerciale dommageable en encourageant des tarifs de représailles.

Pendant la course à l'élection présidentielle de novembre 2024, Donald Trump a clairement indiqué qu'il a l'intention d'utiliser les tarifs pour soutenir l'économie américaine et les producteurs américains. En 2024, le Mexique, la Chine et le Canada représentaient 42% des importations totales américaines. Durant cette période, le Mexique s'est distingué comme le principal exportateur avec 466,6 milliards de dollars, selon le Bureau du recensement américain. Par conséquent, Trump veut se concentrer sur ces trois nations lors de l'imposition de tarifs. Il prévoit également d'utiliser les revenus générés par les tarifs pour réduire les impôts sur le revenu des particuliers.

Source: https://www.fxstreet.com/news/us-president-trump-trade-talks-with-canada-are-terminated-202510240347

