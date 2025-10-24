Les Traders de Crypto se préparent à la publication retardée du rapport sur l'inflation américaine de vendredi

TLDR

L'IPC de septembre devrait afficher une hausse annuelle de l'inflation de 3,1 %.

La Fed reste concentrée sur le marché du travail malgré la hausse de l'inflation.

Un IPC plus élevé que prévu pourrait réduire les chances de baisse des taux dans les mois à venir.

Le Bitcoin a brièvement dépassé les 111 000 $ avant la publication de l'IPC.

Les traders de crypto suivent de près le rapport sur l'inflation américaine de septembre, dont la publication est prévue pour vendredi. Ce rapport, initialement retardé en raison de la fermeture du gouvernement en cours, devrait montrer une augmentation annuelle de l'inflation de 3,1 %. Ce sera la première fois cette année que l'Indice des prix à la consommation (IPC) dépasse 3 %. Le résultat du rapport pourrait influencer le marché des cryptomonnaies, notamment alors que les investisseurs évaluent la probabilité de baisses de taux par la Réserve fédérale.

Le rapport IPC devrait dépasser 3 %

Le rapport IPC de septembre devrait afficher une augmentation mensuelle de 0,4 %, conduisant à un taux d'inflation annuel de 3,1 %. Ce serait la première fois en 2025 que l'inflation dépasse la barre des 3 %. Bien que la fermeture du gouvernement ait retardé sa publication, il reste un point de données crucial pour les investisseurs, notamment à la lumière de son impact potentiel sur les attentes en matière de taux d'intérêt.

Les économistes avaient initialement prévu une hausse de l'IPC de 0,4 % pour septembre, et si les données correspondent aux attentes, cela confirmera la persistance de l'inflation au-dessus de 3 % pour la première fois cette année. Un IPC plus élevé que prévu pourrait avoir un effet refroidissant sur le sentiment des investisseurs, diminuant potentiellement les chances d'une baisse des taux par la Réserve fédérale.

Impact sur les baisses de taux de la Réserve fédérale

Malgré la hausse anticipée de l'inflation, les participants du marché restent concentrés sur la position de la Réserve fédérale concernant les baisses de taux. Bien que les données sur l'inflation puissent influencer la prise de décision de la Fed, les analystes s'attendent à ce que la priorité de la banque centrale continue d'être le marché du travail en affaiblissement. La probabilité d'une baisse des taux lors de la réunion de la Fed de la semaine prochaine est actuellement évaluée à 98,3 % selon les marchés à terme du CME.

Bien que certains analystes suggèrent qu'un chiffre de l'IPC plus élevé que prévu pourrait réduire les chances de baisses de taux à court terme, d'autres soutiennent que la préoccupation principale de la Fed reste le marché du travail. Un IPC plus élevé pourrait encore inciter la Fed à procéder à des baisses de taux, car l'inflation seule pourrait ne pas suffire à arrêter les ajustements de politique en cours de la banque centrale. Les signaux mixtes entre l'inflation et les données sur l'emploi seront un point d'attention clé pour les traders dans les semaines à venir.

Effets potentiels sur les marchés crypto

Le marché des crypto est particulièrement sensible aux données macroéconomiques, et la publication de l'IPC de vendredi est susceptible d'influencer les mouvements du marché. Si l'IPC est inférieur aux attentes, avec un chiffre proche ou inférieur à 3 %, cela stimulerait probablement les actifs à risque, y compris les cryptomonnaies. Une inflation plus faible pourrait conduire à des attentes accrues de baisses de taux, ce qui soutient généralement les investissements à plus haut risque comme les crypto.

À l'inverse, si l'inflation dépasse 3,1 %, cela pourrait susciter des inquiétudes concernant des politiques monétaires plus strictes et atténuer l'enthousiasme du marché pour les actifs plus risqués. Les analystes suggèrent qu'un tel scénario pourrait entraîner une baisse des prix des crypto alors que les investisseurs ajustent leurs attentes concernant les conditions économiques futures.

Le Bitcoin a déjà connu de légères fluctuations de prix avant le rapport, dépassant brièvement les 111 000 $ avant de revenir à environ 110 500 $. Ces petits mouvements reflètent la prudence des traders alors qu'ils attendent le résultat du rapport IPC, qui pourrait fournir des signaux plus clairs sur les actions futures de la Fed.

La fermeture du gouvernement complique les perspectives économiques

La fermeture en cours du gouvernement a ajouté un élément d'incertitude au paysage économique. Bien que le rapport IPC soit essentiel pour comprendre les tendances de l'inflation, la fermeture a créé des retards et pourrait compliquer les perspectives économiques de la Fed pour le reste de l'année. Alors que les marchés attendent les dernières données sur l'inflation, la fermeture pourrait influencer d'autres indicateurs économiques, rendant plus difficile l'évaluation de l'impact complet sur la politique monétaire.

La fermeture a également retardé d'autres publications de données importantes, ce qui pourrait affecter les prévisions économiques. L'incertitude entourant la situation fiscale du gouvernement pourrait ajouter de la volatilité tant sur les marchés financiers traditionnels que dans le secteur des cryptomonnaies.

Alors que les traders se préparent au rapport IPC, l'attention du marché reste largement focalisée sur ce que les données d'inflation révéleront sur l'environnement économique plus large et les prochaines étapes de la Réserve fédérale.

