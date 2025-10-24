Un important service de portefeuille crypto ferme après un vol de 3 millions de dollars en XRP

L'entreprise a confirmé qu'elle mettra fin à toutes les opérations de portefeuille chaud et concentrera entièrement ses efforts sur le développement et le support des dispositifs de stockage hors ligne.

Un Repli Stratégique Vers la Sécurité Hors Ligne

Plutôt que de continuer à partager son attention entre les produits mobiles et matériels, Ellipal mise tout sur ce qu'elle considère comme sa force principale – la technologie de portefeuille froid. L'entreprise a annoncé que les services de portefeuille chaud prendront officiellement fin le 31 octobre, après quoi toutes les ressources de développement seront dirigées vers l'amélioration de la protection crypto hors ligne.

Dans son avis aux utilisateurs, Ellipal a exhorté ceux qui détiennent encore des actifs dans ses portefeuilles mobiles à transférer leurs fonds vers de nouvelles adresses de portefeuille dès que possible. L'entreprise a ajouté que ses équipes de service client resteront actives pendant la transition pour prévenir les pertes potentielles.

Ellipal a présenté cette décision comme une évolution nécessaire, citant la sophistication croissante des cyberattaques ciblant les portefeuilles connectés et les échanges. L'entreprise a souligné que "la sécurité hors ligne doit primer sur la commodité" dans un marché de plus en plus défini par des exploits à enjeux élevés.

La Violation XRP Qui a Tout Changé

Ce pivot fait suite à un vol présumé d'environ 3,05 millions de dollars en XRP, qui a propulsé Ellipal sous les projecteurs plus tôt ce mois-ci. Selon le chercheur blockchain ZachXBT, l'attaquant a exploité des faiblesses dans la configuration d'un utilisateur, exécutant plus de 120 transactions qui ont converti des actifs Ripple en tokens basés sur Tron via l'échange Bridgers le 12 octobre.

À la mi-octobre, ces fonds ont été tracés à travers des bureaux de trading over-the-counter connectés à Huione, un réseau de blanchiment d'argent d'Asie du Sud-Est précédemment signalé par les autorités américaines. L'ensemble de la chaîne de transactions a mis en évidence la vitesse et l'ampleur avec lesquelles les crypto volées peuvent être déplacées et dissimulées à travers les blockchains.

Repenser la Sécurité des Portefeuilles en 2025

L'incident Ellipal a relancé le débat sur la façon dont les fournisseurs de portefeuilles équilibrent convivialité et sécurité. Les portefeuilles chauds – des applications qui se connectent directement à Internet – offrent des transactions plus rapides mais restent exposés aux logiciels malveillants, à l'hameçonnage et aux exploits à distance. Les portefeuilles froids, en revanche, isolent les clés privées des environnements en ligne, réduisant considérablement la surface d'attaque.

Les analystes affirment que la décision d'Ellipal pourrait créer un précédent pour d'autres entreprises de portefeuilles soumises à une pression croissante pour prouver que leurs produits sont sûrs dans un paysage de menaces croissantes. Avec des actifs numériques représentant désormais des milliards de dollars en avoirs individuels et institutionnels, toute perception de vulnérabilité peut être dévastatrice pour la confiance.

Un Tournant pour les Fournisseurs de Garde

Pour Ellipal, cela marque à la fois une fin et un début. En abandonnant complètement les services de portefeuille chaud, l'entreprise se repositionne comme un puriste en matière de sécurité crypto – concentré uniquement sur des appareils qui fonctionnent complètement hors ligne. Les observateurs de l'industrie notent que cette décision pourrait aider à restaurer la confiance parmi les utilisateurs ébranlés par les récentes exploitations.

Alors que les vols d'actifs numériques deviennent plus sophistiqués, le changement d'Ellipal signale une prise de conscience plus large dans l'espace crypto : la commodité ne justifie peut-être plus l'exposition. Dans le marché soucieux de la sécurité de 2025, passer au froid pourrait être le seul moyen de rester en sécurité.

