Le Nevada ordonne à Fortress Trust de cesser ses opérations suite à des réclamations d'insolvabilité

Les régulateurs américains renforcent la surveillance des dépositaires d'actifs numériques pour freiner les risques systémiques, Fortress Trust étant la dernière victime.

Aperçu Le Nevada a ordonné à Fortress Trust de cesser ses activités en raison de risques de solvabilité.

L'affaire rappelle l'effondrement de Prime Trust en 2023 impliquant le même fondateur.

Les régulateurs durcissent les règles de garde crypto, augmentant la pression sur les petites entreprises.

Les régulateurs du Nevada ont ordonné au dépositaire crypto Fortress Trust de cesser ses activités après avoir découvert des signes d'insolvabilité et des pratiques commerciales dangereuses.

Cette action a été révélée dans un rapport du 24 octobre par Bloomberg Law, citant une ordonnance de cessation et d'abstention émise par la Division des institutions financières de l'État.

Le régulateur signale un déséquilibre entre actifs et passifs

L'ordonnance contre Fortress Trust met effectivement fin à ses opérations. Le régulateur a signalé un "déséquilibre significatif entre les actifs et les passifs", suggérant que l'entreprise était au bord de l'effondrement. L'ordonnance interdit à Fortress d'accepter de nouveaux dépôts ou de transférer des actifs, reflétant des actions antérieures prises contre d'autres dépositaires crypto en faillite basés au Nevada.

Fondée par Scott Purcell, l'ancien directeur général de Prime Trust, Fortress servait plus de 250 000 clients et avait été convoitée par Ripple dans une offre d'acquisition. Cette offre a été plus tard abandonnée après une violation de sécurité par une partie tierce de 15 millions de dollars en 2023.

Ce développement fait écho à l'affaire antérieure du Nevada contre Prime Trust, qui a perdu l'accès à plus de 80 millions de dollars de fonds clients et a été plus tard placée sous administration judiciaire. Fortress avait émergé de ces retombées, mais les régulateurs allèguent maintenant qu'elle fait face à des faiblesses structurelles similaires.

Le secteur de la garde fait face à une surveillance accrue

L'affaire Fortress survient dans un contexte de surveillance plus stricte des dépositaires crypto à l'échelle nationale. Le 30 septembre, la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges et le Département des services financiers de New York ont tous deux émis des directives actualisées sur la garde.

Cela exigeait des protections d'insolvabilité plus claires et des divulgations concernant les risques liés aux Smart Contracts et à la blockchain. Les petits dépositaires pourraient avoir du mal à répondre à ces nouvelles normes, accélérant la consolidation du secteur.

Dans le même temps, la table ronde d'avril de la SEC sur la garde crypto a souligné comment une infrastructure insuffisante et des Smart Contracts non testés continuent d'exposer les clients à des pertes. Les régulateurs ont débattu de la nécessité de nouveaux cadres pour les courtiers-négociants crypto à "usage spécial" afin de protéger les actifs détenus en dehors des rails bancaires traditionnels.

La vague d'application du Nevada s'est également étendue au-delà des dépositaires. Plus tôt ce mois-ci, un juge fédéral a confirmé une ordonnance de cessation et d'abstention bloquant Crypto.com d'offrir des contrats d'événements liés aux paris sportifs, renforçant la position ferme de l'État sur les activités liées aux actifs numériques.

La dernière ordonnance Fortress ajoute un nouveau chapitre à l'emprise croissante du Nevada sur le marché de la garde crypto, signalant l'intention des régulateurs de prévenir les effondrements répétés et de protéger les actifs des clients face aux risques persistants d'insolvabilité.