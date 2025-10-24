Seules 274 adresses ont participé avec succès au prédépôt Stable de 825 millions de dollars

PANews a rapporté le 24 octobre que selon l'analyste on-chain " Ai Yi," le Stable événement de dépôt précrédité a officiellement ouvert à 9h10, mais une adresse avait déjà déposé des fonds dès 8h48. Une seule baleine / institution a déposé environ 500 millions de dollars, soit 60,6%, répartis sur neuf adresses. Seules 274 adresses ont participé avec succès sur un total de 825 millions de dollars. La première adresse de dépôt et l'adresse source des fonds, ainsi que deux contrats de dépôt précrédité, ont été répertoriés pour vérification.
