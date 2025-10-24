Les ETFs spot d'Ethereum ont connu un débit net de 128 millions de dollars hier, tandis qu'aucun des neuf ETFs n'a enregistré de transferts nets entrants.

PANews a rapporté le 24 octobre que selon les données de SoSoValue, les ETF spot Ethereum ont connu un débit net de 128 millions de dollars le 23 octobre (EST), l'un des plus importants débits récents. Aucun des neuf produits n'a enregistré d'afflux net. Le FETH de Fidelity a connu un débit net de 77,0438 millions de dollars, ramenant son afflux net historique à 2,690 milliards de dollars. L'ETHA de BlackRock a connu un débit net de 23,3506 millions de dollars, portant son afflux net historique à 14,255 milliards de dollars.

Au moment de la publication, la valeur nette totale de l'ETF spot ETH était de 26,023 milliards de dollars américains, représentant 5,63% de la capitalisation totale d'Ethereum, avec un afflux net cumulé historique de 14,447 milliards de dollars américains.