CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 24 octobre que selon les données de SoSoValue, les ETF spot Ethereum ont connu un débit net de 128 millions de dollars le 23 octobre (EST), l'un des plus importants débits récents. Aucun des neuf produits n'a enregistré d'afflux net. Le FETH de Fidelity a connu un débit net de 77,0438 millions de dollars, ramenant son afflux net historique à 2,690 milliards de dollars. L'ETHA de BlackRock a connu un débit net de 23,3506 millions de dollars, portant son afflux net historique à 14,255 milliards de dollars. Au moment de la publication, la valeur nette totale de l'ETF spot ETH était de 26,023 milliards de dollars américains, représentant 5,63% de la capitalisation totale d'Ethereum, avec un afflux net cumulé historique de 14,447 milliards de dollars.PANews a rapporté le 24 octobre que selon les données de SoSoValue, les ETF spot Ethereum ont connu un débit net de 128 millions de dollars le 23 octobre (EST), l'un des plus importants débits récents. Aucun des neuf produits n'a enregistré d'afflux net. Le FETH de Fidelity a connu un débit net de 77,0438 millions de dollars, ramenant son afflux net historique à 2,690 milliards de dollars. L'ETHA de BlackRock a connu un débit net de 23,3506 millions de dollars, portant son afflux net historique à 14,255 milliards de dollars. Au moment de la publication, la valeur nette totale de l'ETF spot ETH était de 26,023 milliards de dollars américains, représentant 5,63% de la capitalisation totale d'Ethereum, avec un afflux net cumulé historique de 14,447 milliards de dollars.

Les ETFs spot d'Ethereum ont connu un débit net de 128 millions de dollars hier, tandis qu'aucun des neuf ETFs n'a enregistré de transferts nets entrants.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/10/24 12:08
Ethereum
ETH$3,099.9+0.08%

PANews a rapporté le 24 octobre que selon les données de SoSoValue, les ETF spot Ethereum ont connu un débit net de 128 millions de dollars le 23 octobre (EST), l'un des plus importants débits récents. Aucun des neuf produits n'a enregistré d'afflux net. Le FETH de Fidelity a connu un débit net de 77,0438 millions de dollars, ramenant son afflux net historique à 2,690 milliards de dollars. L'ETHA de BlackRock a connu un débit net de 23,3506 millions de dollars, portant son afflux net historique à 14,255 milliards de dollars.

Au moment de la publication, la valeur nette totale de l'ETF spot ETH était de 26,023 milliards de dollars américains, représentant 5,63% de la capitalisation totale d'Ethereum, avec un afflux net cumulé historique de 14,447 milliards de dollars américains.

Opportunité de marché
Logo de Ethereum
Cours Ethereum(ETH)
$3,099.9
$3,099.9$3,099.9
-0.40%
USD
Graphique du prix de Ethereum (ETH) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

Bien qu'Alex Eala n'ait pas réussi à décrocher le titre, sa rivale chinoise Wang Xinyu salue la Philippinne pour avoir joué malgré sa blessure et livré un combat qui est allé jusqu'au bout
Partager
Rappler2026/01/10 16:35
Des hackers nord-coréens volent 2 milliards de dollars lors d'un braquage crypto en 2025

Des hackers nord-coréens volent 2 milliards de dollars lors d'un braquage crypto en 2025

L'article Les Hackers Nord-Coréens Volent 2 Milliards de Dollars dans un Braquage Crypto en 2025 est paru sur BitcoinEthereumNews.com. Les Hackers Nord-Coréens Ont Réalisé un Braquage Crypto de 2 Milliards de Dollars en 2025
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/10 15:50
Rapport d'emploi américain faible coïncide avec 1 milliard de dollars de sorties d'ETF Bitcoin au comptant

Rapport d'emploi américain faible coïncide avec 1 milliard de dollars de sorties d'ETF Bitcoin au comptant

L'article Rapport d'emploi américain faible coïncide avec des sorties de 1 milliard de dollars des ETF Bitcoin au comptant est paru sur BitcoinEthereumNews.com. Points clés : Le faible rapport sur l'emploi américain de décembre 2025
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/10 16:30