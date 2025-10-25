CEXDEX+
Rumble et Tether s'associent pour ajouter les pourboires en Bitcoin pour les créateurs

2025/10/25 13:44
L'article Rumble et Tether s'associent pour ajouter des pourboires en Bitcoin pour les créateurs est apparu en premier sur Coinpedia Fintech News

Rumble s'est associé à Tether pour introduire les pourboires en Bitcoin pour les créateurs, dont le lancement est prévu entre début et mi-décembre. Le PDG Chris Pavlovski a confirmé que la fonctionnalité est actuellement en phase de test, tandis que Paolo Ardoino de Tether a déclaré qu'elle sera entièrement déployée une fois les mises à jour finales de conception et d'expérience de l'utilisateur terminées. Cette fonctionnalité permettra aux 51 millions d'utilisateurs mensuels de Rumble de récompenser directement les créateurs de contenu en Bitcoin. Auparavant, Tether avait investi 775 millions de dollars dans Rumble pour stimuler la croissance de sa plateforme et ses fonctionnalités blockchain.

