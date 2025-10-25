La loi japonaise sur les stablecoins a établi des normes mondiales pour la protection des consommateurs mais a restreint l'innovation dans la DeFi

Le Japon a mis en place l'un des régimes de stablecoin les plus conservateurs au monde. Mais après avoir été pionnier dans l'élaboration d'un cadre juridique complet pour les stablecoins indexés sur le yen, sa structure dépendante des banques a été critiquée pour limiter l'innovation dans le secteur de la finance décentralisée.

En Asie, Hong Kong, Singapour et le Japon sont sous les projecteurs pour avoir déployé des règles d'octroi de licences pour les opérateurs de stablecoin. Alors que les régulateurs célèbrent la clarté juridique du Japon, son cadre tourné vers l'intérieur pourrait laisser le pays à la traîne par rapport à ses pairs régionaux comme Singapour et Hong Kong, avertit la professeure d'économie Sayuri Shirai de l'Université Keio.

Dans le cadre actuel du Japon, Shirai ne voit pas d'élan pour le décollage des stablecoins. Elle explique que les réglementations de Hong Kong sont beaucoup plus strictes que celles du Japon. Mais elles sont également plus ouvertes aux non-banques et aux acteurs internationaux émettant des stablecoins, ce qui constitue une différence significative.

"Hong Kong et Singapour sont ouverts aux étrangers tant qu'ils respectent les réglementations. De plus, dès le début, ils ont réfléchi au développement d'actifs tokenisés et de transactions transfrontalières. Mais le Japon, dès le départ, est très domestique."

Les règles des stablecoins privilégient les transactions nationales

Le statut de "pionnier" du Japon découle de l'amendement de 2023 à la loi sur les services de paiement (PSA), qui a restreint l'éligibilité des stablecoins aux banques, aux banques fiduciaires et aux fournisseurs de transferts électroniques agréés. Les émetteurs de stablecoin non bancaires sont tenus de s'associer avec des banques japonaises.

Ce cadre est l'un des plus robustes au monde en termes de protection des utilisateurs. L'amendement a introduit des garanties strictes telles que la protection fiduciaire complète des réserves, des garanties de rachat et des rapports de transparence périodiques.

Le professeur associé Tomonori Yuyama de la Faculté de Commerce de l'Université Senshu a déclaré que ce cadre reflète l'accent mis par le Japon sur la stabilité financière.

"Les stablecoins ressemblent à des dépôts numériques et impliquent une responsabilité de garde, il est donc logique que seuls des émetteurs hautement réglementés soient autorisés. Étant donné que la stabilité est primordiale et qu'une garantie complète est obligatoire, limiter l'émission aux principales institutions financières est une mesure valable."

Yuyama avertit également que les stablecoins adossés au yen du Japon pourraient le déconnecter des écosystèmes blockchain mondiaux.

"Les stablecoins basés sur le yen du Japon circulent dans des systèmes fermés et ne peuvent pas se connecter aux écosystèmes DeFi ou Web3 mondiaux, mettant l'économie numérique du Japon en risque d'isolement."

Le cadre réglementaire du Japon a effectivement exclu les principaux stablecoins mondiaux tels que Tether et USDC. Comme les émetteurs étrangers ne disposent pas de licences nationales, les jetons ne peuvent pas légalement circuler via les bourses réglementées ou les réseaux de paiement du Japon.

Yuyama a déclaré que cette restriction reflète la préférence du Japon pour la protection des consommateurs, même au prix de limiter l'accès aux marchés numériques mondiaux.

"Les principaux stablecoins mondiaux comme Tether et USDC sont pratiquement inutilisables au Japon. Idéalement, un système permettant leur utilisation sûre serait souhaitable. Mais, comme ces émetteurs sont étrangers, les utilisateurs japonais pourraient ne pas être légalement protégés, ce qui pose un problème de protection des utilisateurs."

Un manque de forte demande des consommateurs

Le Japon a adopté de nouvelles règles pour placer les stablecoins sous surveillance officielle, mais peu de personnes semblent désireuses de les utiliser. La professeure Sayuri Shirai de l'Université Keio explique que les consommateurs profitent déjà d'une variété d'options de paiement numérique, de PayPay à Apple Pay, qui rendent la vie sans espèces accessible.

Dans un pays où près d'un tiers des citoyens ont plus de 65 ans, Shirai a déclaré que de nombreux consommateurs sont satisfaits des options de paiement existantes, ce qui laisse peu d'élan pour que de nouvelles monnaies numériques s'imposent.

Les stablecoins manquent également de potentiel d'appréciation et n'offrent pas encore d'alternative convaincante, selon Shirai.

Les émetteurs de stablecoin japonais à la recherche de profit

Les émetteurs de stablecoin au Japon font face à un chemin plus difficile vers la rentabilité par rapport à leurs homologues aux États-Unis.

Le professeur associé Tomonori Yuyama de l'Université Senshu a déclaré que les émetteurs s'appuient principalement sur les revenus d'intérêts des actifs de réserve, un modèle soutenu par des rendements américains plus élevés mais contraint par les taux d'intérêt japonais inférieurs à 1%.

Bien que certains émetteurs de stablecoin puissent prévoir de percevoir des frais sur les paiements ou les services de transfert d'argent, le modèle japonais nécessite d'importants volumes de transactions. Des règles strictes imposant une couverture complète des réserves et des investissements dans des actifs à faible risque limitent davantage les rendements, a déclaré Yuyama.

Le marché sous-développé des actifs tokenisés au Japon

Shirai souligne que le Japon doit développer son marché d'actifs tokenisés s'il veut que les stablecoins gagnent du terrain. Elle soutient qu'à l'heure actuelle, il n'existe pratiquement aucun marché fonctionnel pour les actifs tokenisés au Japon, contrairement aux États-Unis.

Le marché de la tokenisation d'actifs au Japon était évalué à 500 millions en 2022, mais il devrait atteindre 4,1 milliards en 2030.

Le Japon a rédigé les lois pour transformer les propriétés et les titres en jetons numériques, mais le marché doit encore suivre. Yuyama a déclaré que les bases juridiques du Japon pour la tokenisation des actifs sont largement complètes et que certains secteurs tels que les jetons immobiliers fonctionnent déjà.

Ce qui manque, a-t-il dit, c'est l'adoption et l'intégration technique. Les investisseurs qui peuvent déjà acheter des obligations ou des fonds communs de placement en ligne ne ressentent pas encore de valeur ajoutée de la tokenisation elle-même. Yuyama a déclaré qu'il manque également un lien entre les stablecoins adossés au yen et le règlement en temps réel Livraison contre Paiement (DVP). C'est une mise à niveau qui pourrait débloquer la liquidité et l'échelle pour les marchés de jetons du Japon.

Shirai a déclaré que sans un marché où des instruments financiers comme l'immobilier, les obligations vertes ou les œuvres d'art peuvent être représentés sur la blockchain, il n'y a aucune raison pour que les consommateurs utilisent des stablecoins.

"Si l'Agence des services financiers du Japon veut que les gens utilisent des stablecoins, ils doivent également développer un marché pour cela", car les deux sont interdépendants.

