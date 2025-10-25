Actualités XRP : Ripple Swell ajoute un responsable américain des actifs numériques à la liste des intervenants

La participation de Patrick Witt à Ripple Swell souligne l'engagement croissant de Washington dans l'industrie de la blockchain.

Le prix du XRP a augmenté de 3% à 2,49$ suite à l'annonce, les analystes envisageant un potentiel breakout.

La société blockchain Ripple a officiellement confirmé que Patrick Witt, Directeur exécutif du Conseil présidentiel des conseillers sur les actifs numériques à la Maison Blanche, prononcera un discours d'ouverture lors de l'événement Ripple Swell 2025. L'événement est prévu dans deux semaines, les 4 et 5 novembre.

C'est la première fois qu'un représentant de la Maison Blanche apparaîtra sur scène chez Ripple. Cela marque également une étape importante dans la promotion du dialogue au niveau politique entre le gouvernement américain et l'industrie des actifs numériques. Ce développement intervient alors que la société mère de XRP contribue au dernier projet privé de Trump à la Maison Blanche, comme rapporté par CNF.

Witt dirige actuellement le Conseil présidentiel des conseillers sur les actifs numériques, établi plus tôt cette année. Il est responsable de l'élaboration de la stratégie fédérale en matière de crypto et de blockchain. Patrick Witt est une figure de premier plan dans la réglementation nationale des actifs numériques, et a défendu la collaboration entre le gouvernement et l'industrie sur la tokenisation et la finance basée sur la blockchain.

Sa présence à Ripple Swell 2025 souligne l'intérêt croissant de Washington pour l'intégration de solutions crypto réglementées dans l'économie traditionnelle.

À quoi s'attendre lors de Ripple Swell 2025

Ripple a confirmé une impressionnante liste d'intervenants pour Swell 2025, incluant la PDG de Nasdaq Adena Friedman et des cadres supérieurs de BlackRock et JPMorgan, comme mentionné dans notre précédent article. L'ajout d'un représentant de la Maison Blanche élève davantage l'importance stratégique de l'événement tant pour le secteur crypto que pour la finance traditionnelle.

La participation de la Maison Blanche poursuit l'élan de la politique pro-crypto de l'administration en 2025. Récemment, elle a lancé la Réserve stratégique de Bitcoin, évaluée à plus de 17 milliards de dollars, et a annoncé des plans pour établir des cadres réglementaires clairs pour les stablecoins et les titres tokenisés.

La présence de Patrick Witt à Ripple Swell renforcera ces initiatives et signalera l'engagement du gouvernement américain à collaborer avec les innovateurs individuels dans l'espace blockchain.

Le prix du XRP va-t-il s'envoler suite à ce développement?

La crypto native de Ripple, XRP, est en hausse de 3% à 2,49$, avec une capitalisation boursière atteignant 150 milliards de dollars. À l'heure actuelle, le volume de trading en 24h pour XRP a augmenté de 10%, atteignant 4,12 milliards de dollars. Selon l'analyste crypto Altcoin Gordan, l'altcoin forme actuellement une figure en tête et épaules inversée, et un breakout pourrait déclencher un rallye majeur à venir.

L'analyste crypto Javon Marks a souligné des similitudes frappantes entre la structure de prix actuelle du XRP et une précédente phase haussière, suggérant que le token pourrait grimper jusqu'à 9,90$ à court terme. Un tel mouvement représenterait une augmentation potentielle de plus de 309% par rapport aux niveaux actuels, avec la possibilité de gains supplémentaires au-delà de cet objectif.