CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
La participation de Patrick Witt au Ripple Swell souligne l'engagement croissant de Washington dans l'industrie de la blockchain. Le prix du XRP a augmenté de 3% à 2,49 $ suite à l'annonce, les analystes envisageant un potentiel breakout. La société blockchain Ripple a officiellement confirmé que Patrick Witt, Directeur exécutif du Conseil présidentiel des conseillers sur les actifs numériques à la Maison Blanche, prononcera [...]]]>La participation de Patrick Witt au Ripple Swell souligne l'engagement croissant de Washington dans l'industrie de la blockchain. Le prix du XRP a augmenté de 3% à 2,49 $ suite à l'annonce, les analystes envisageant un potentiel breakout. La société blockchain Ripple a officiellement confirmé que Patrick Witt, Directeur exécutif du Conseil présidentiel des conseillers sur les actifs numériques à la Maison Blanche, prononcera [...]]]>

Actualités XRP : Ripple Swell ajoute un responsable américain des actifs numériques à la liste des intervenants

Auteur : Crypto News FlashSource : Crypto News Flash
2025/10/25 13:32
XRP
XRP$2.0973+0.14%
Swell Network
SWELL$0.00177+1.84%
Union
U$0.002823-8.87%
Oasis
ROSE$0.01192+0.50%
Whiterock
WHITE$0.0001219+1.24%
  • La participation de Patrick Witt à Ripple Swell souligne l'engagement croissant de Washington dans l'industrie de la blockchain.
  • Le prix du XRP a augmenté de 3% à 2,49$ suite à l'annonce, les analystes envisageant un potentiel breakout.

La société blockchain Ripple a officiellement confirmé que Patrick Witt, Directeur exécutif du Conseil présidentiel des conseillers sur les actifs numériques à la Maison Blanche, prononcera un discours d'ouverture lors de l'événement Ripple Swell 2025. L'événement est prévu dans deux semaines, les 4 et 5 novembre.

C'est la première fois qu'un représentant de la Maison Blanche apparaîtra sur scène chez Ripple. Cela marque également une étape importante dans la promotion du dialogue au niveau politique entre le gouvernement américain et l'industrie des actifs numériques. Ce développement intervient alors que la société mère de XRP contribue au dernier projet privé de Trump à la Maison Blanche, comme rapporté par CNF.

Witt dirige actuellement le Conseil présidentiel des conseillers sur les actifs numériques, établi plus tôt cette année. Il est responsable de l'élaboration de la stratégie fédérale en matière de crypto et de blockchain. Patrick Witt est une figure de premier plan dans la réglementation nationale des actifs numériques, et a défendu la collaboration entre le gouvernement et l'industrie sur la tokenisation et la finance basée sur la blockchain.

Sa présence à Ripple Swell 2025 souligne l'intérêt croissant de Washington pour l'intégration de solutions crypto réglementées dans l'économie traditionnelle.

À quoi s'attendre lors de Ripple Swell 2025

Ripple a confirmé une impressionnante liste d'intervenants pour Swell 2025, incluant la PDG de Nasdaq Adena Friedman et des cadres supérieurs de BlackRock et JPMorgan, comme mentionné dans notre précédent article. L'ajout d'un représentant de la Maison Blanche élève davantage l'importance stratégique de l'événement tant pour le secteur crypto que pour la finance traditionnelle.

La participation de la Maison Blanche poursuit l'élan de la politique pro-crypto de l'administration en 2025. Récemment, elle a lancé la Réserve stratégique de Bitcoin, évaluée à plus de 17 milliards de dollars, et a annoncé des plans pour établir des cadres réglementaires clairs pour les stablecoins et les titres tokenisés.

La présence de Patrick Witt à Ripple Swell renforcera ces initiatives et signalera l'engagement du gouvernement américain à collaborer avec les innovateurs individuels dans l'espace blockchain.

Le prix du XRP va-t-il s'envoler suite à ce développement?

La crypto native de Ripple, XRP, est en hausse de 3% à 2,49$, avec une capitalisation boursière atteignant 150 milliards de dollars. À l'heure actuelle, le volume de trading en 24h pour XRP a augmenté de 10%, atteignant 4,12 milliards de dollars. Selon l'analyste crypto Altcoin Gordan, l'altcoin forme actuellement une figure en tête et épaules inversée, et un breakout pourrait déclencher un rallye majeur à venir.

L'analyste crypto Javon Marks a souligné des similitudes frappantes entre la structure de prix actuelle du XRP et une précédente phase haussière, suggérant que le token pourrait grimper jusqu'à 9,90$ à court terme. Un tel mouvement représenterait une augmentation potentielle de plus de 309% par rapport aux niveaux actuels, avec la possibilité de gains supplémentaires au-delà de cet objectif.

Opportunité de marché
Logo de XRP
Cours XRP(XRP)
$2.0973
$2.0973$2.0973
-0.96%
USD
Graphique du prix de XRP (XRP) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pendant ce temps, le jeton PI continue d'évoluer latéralement avec une volatilité quasi nulle.
Partager
CryptoPotato2026/01/10 15:40
'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

Bien qu'Alex Eala n'ait pas réussi à décrocher le titre, sa rivale chinoise Wang Xinyu salue la Philippinne pour avoir joué malgré sa blessure et livré un combat qui est allé jusqu'au bout
Partager
Rappler2026/01/10 16:35
Rain obtient un financement de 250 M$ pour développer les cartes Stablecoin et les infrastructures de paiement

Rain obtient un financement de 250 M$ pour développer les cartes Stablecoin et les infrastructures de paiement

Rain, une entreprise qui développe une infrastructure de paiement en stablecoin, a levé 250 millions de dollars lors d'un tour de financement de Série C mené par ICONIQ. L'opération a valorisé l'entreprise basée à New York
Partager
Tronweekly2026/01/10 16:31