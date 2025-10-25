CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
La société a officiellement lancé Ripple Prime, une nouvelle plateforme conçue pour relier son écosystème de paiement à la finance crypto professionnelle [...] L'article XRP News : Ripple lance Ripple Prime après un accord de 1,25 milliard $ avec Hidden Road est apparu en premier sur Coindoo.La société a officiellement lancé Ripple Prime, une nouvelle plateforme conçue pour relier son écosystème de paiement à la finance crypto professionnelle [...] L'article XRP News : Ripple lance Ripple Prime après un accord de 1,25 milliard $ avec Hidden Road est apparu en premier sur Coindoo.

Actualités XRP : Ripple lance Ripple Prime après un accord de 1,25 milliard de dollars avec Hidden Road

Auteur : CoindooSource : Coindoo
2025/10/25 13:05
XRP
XRP$2.0973+0.14%
Hyperbridge
BRIDGE$0.01984+0.40%

La société a officiellement lancé Ripple Prime, une nouvelle plateforme conçue pour relier son écosystème de paiement aux services financiers crypto professionnels.

Cette initiative fait suite à l'acquisition de Hidden Road par Ripple pour 1,25 milliard de dollars, un courtier principal mondial qui est discrètement devenu l'une des plus grandes passerelles entre les marchés d'actifs traditionnels et numériques. Avec la finalisation de l'accord, Hidden Road a été absorbé et rebaptisé Ripple Prime – une démarche qui consolide les ambitions de Ripple au-delà des paiements transfrontaliers.

Des Paiements au Courtage Principal

Les dirigeants de Ripple ont décrit ce lancement comme le début d'une "nouvelle ère" pour l'entreprise. Ripple Prime permettra aux fonds spéculatifs, aux clients corporatifs et aux investisseurs institutionnels d'accéder au trading multi-actifs, à la garde et aux services de collatéral dans un cadre unique.

Ce qui rend cela significatif est la capacité unique de Ripple à mélanger l'infrastructure blockchain avec des systèmes de qualité financière déjà approuvés par les régulateurs et les banques. La société a déclaré que ses rails de paiement, ses intégrations de stablecoin et ses systèmes de garde numérique fonctionneront parfaitement avec Ripple Prime – donnant aux institutions la capacité de déplacer des liquidités entre les environnements crypto et fiat en temps réel.

L'initiative s'aligne également sur la stratégie plus large de Ripple d'expansion institutionnelle. Au cours des six derniers mois seulement, Ripple a dépensé plus de 2 milliards de dollars pour acquérir de nouvelles entreprises, notamment GTreasury et Rail, qui renforcent toutes deux son infrastructure de trésorerie et de stablecoin.

Le Stablecoin RLUSD Prend le Devant de la Scène

Ripple a confirmé que son stablecoin RLUSD sera profondément intégré dans les opérations de Ripple Prime. Déjà utilisé comme collatéral dans certains produits de courtage, RLUSD servira de couche de liquidité clé pour le règlement et la gestion des marges au sein de la nouvelle plateforme.

La société a déclaré que l'adoption croît rapidement, les clients de produits dérivés choisissant désormais de détenir du RLUSD pour des raisons de stabilité et de conformité. Plus tôt cette année, la société d'analyse Bluechip a attribué à RLUSD une note 'A', reconnaissant sa gouvernance solide et son soutien transparent – une distinction rare dans le secteur des stablecoins.

Ripple a souligné que son partenariat avec BNY Mellon, qui protège les réserves de RLUSD, souligne son accent sur une infrastructure axée sur la réglementation. Les dirigeants l'ont qualifié de modèle pour montrer comment les stablecoins peuvent évoluer vers des instruments financiers fiables à usage institutionnel.

Applaudissements de l'Industrie et Implications Plus Larges

Les premières réactions à Ripple Prime ont été particulièrement positives. Michael Arrington, fondateur de TechCrunch et d'Arrington Capital, a déclaré que la nouvelle plateforme "établit une nouvelle référence pour le courtage d'actifs numériques." Il a salué l'intégration par Ripple des contrôles financiers traditionnels avec la transparence onchain, qualifiant l'accord Hidden Road de "l'acquisition la plus intelligente de Ripple à ce jour."

Les observateurs du marché voient Ripple Prime comme un mouvement stratégique pour concurrencer les courtiers numériques de style Wall Street, positionnant Ripple comme un fournisseur complet de liquidité crypto institutionnelle. En fusionnant les systèmes de paiement, l'infrastructure de stablecoin et le trading multi-actifs sous un même toit, l'entreprise construit quelque chose que peu dans l'industrie ont réalisé – une passerelle mondiale réglementée entre la blockchain et la finance traditionnelle.

Pour Ripple, cela pourrait être le signal le plus clair à ce jour que l'avenir de l'entreprise s'étend bien au-delà des transactions transfrontalières. Avec Ripple Prime, l'entreprise réécrit ce que signifie être à la fois un innovateur blockchain et une institution financière.

Les informations fournies dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou de trading. Coindoo.com n'approuve ni ne recommande aucune stratégie d'investissement ou cryptomonnaie spécifique. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier agréé avant de prendre des décisions d'investissement.

L'article XRP News: Ripple Launches Ripple Prime After $1.25B Hidden Road Deal est apparu en premier sur Coindoo.

Opportunité de marché
Logo de XRP
Cours XRP(XRP)
$2.0973
$2.0973$2.0973
-0.96%
USD
Graphique du prix de XRP (XRP) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pi Network publie sa première mise à jour de 2026 : Ce que les Pionniers doivent savoir

Pendant ce temps, le jeton PI continue d'évoluer latéralement avec une volatilité quasi nulle.
Partager
CryptoPotato2026/01/10 15:40
'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

Bien qu'Alex Eala n'ait pas réussi à décrocher le titre, sa rivale chinoise Wang Xinyu salue la Philippinne pour avoir joué malgré sa blessure et livré un combat qui est allé jusqu'au bout
Partager
Rappler2026/01/10 16:35
Rain obtient un financement de 250 M$ pour développer les cartes Stablecoin et les infrastructures de paiement

Rain obtient un financement de 250 M$ pour développer les cartes Stablecoin et les infrastructures de paiement

Rain, une entreprise qui développe une infrastructure de paiement en stablecoin, a levé 250 millions de dollars lors d'un tour de financement de Série C mené par ICONIQ. L'opération a valorisé l'entreprise basée à New York
Partager
Tronweekly2026/01/10 16:31