Le prix du XRP bondit alors que l'ETF dépasse les 100 millions de dollars et que le volume des produits dérivés du CME explose

2025 devient une année déterminante pour XRP, l'intérêt institutionnel pour ce token atteignant de nouveaux sommets. Des entrées majeures dans les ETFs aux nouvelles cotations de dérivés, XRP gagne enfin le type d'attention autrefois réservée à Bitcoin et Ethereum.

Deux développements majeurs, le premier ETF spot XRP américain franchissant une étape importante et le lancement d'options XRP sur CME, sont des signes évidents d'une demande croissante.

L'ETF XRP franchit le cap des 100 millions de dollars

Quelques mois seulement après son lancement, l'ETF XRPR a dépassé les 100 millions de dollars d'actifs sous gestion, les entrées nettes ayant augmenté tout au long d'octobre. Pour XRP, c'est plus qu'un simple chiffre, cela marque une étape majeure vers l'adoption généralisée.

La société de gestion du fonds, REX-Osprey, a rapporté que près de 40% des actifs sous gestion actuels provenaient de portefeuilles institutionnels, notamment des hedge funds, des family offices et des conseillers en investissement enregistrés. Cela place $XRPR parmi les ETFs sur cryptos au comptant les plus performants pour le quatrième trimestre 2025

CME Group : Les dérivés signalent une forte demande institutionnelle

Ajoutant à cette dynamique, CME Group, l'une des plus grandes bourses de dérivés au monde, a signalé une hausse de l'intérêt ouvert et du volume de trading dans ses contrats à terme XRP récemment lancés.

Cela fait suite à la forte performance de son marché à terme depuis son lancement en mai, qui a déjà vu plus de 567 000 contrats échangés, représentant plus de 26,9 milliards de dollars en volume notionnel.

CME a déclaré que l'activité croissante montre une confiance accrue dans le potentiel à long terme de XRP en tant qu'actif numérique avec des cas d'utilisation concrets.

Les progrès de Ripple renforcent la confiance dans XRP

Les récentes victoires réglementaires de Ripple ont ouvert des portes pour davantage d'investissements institutionnels dans XRP. Le PDG Brad Garlinghouse a réaffirmé que XRP reste au cœur des plans de Ripple après l'acquisition de Hidden Road, désormais appelé Ripple Prime.

Le marché a réagi positivement, avec XRP augmentant de plus de 5,4% au cours des dernières 24 heures pour s'échanger autour de 2,57 $ avec des volumes de trading plus élevés.