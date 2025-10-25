Le Bitcoin Reprend les 110 000 $ Grâce au Soutien Institutionnel, Mais Tom Lee Met en Garde Contre une Potentielle Chute de 50% du BTC

L'article Bitcoin Reclaims $110K Amid Institutional Support, But Tom Lee Warns of a Potential BTC 50% Drop est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Reclaims $110K Amid Institutional Support, But Tom Lee Warns of a Potential BTC 50% Drop | Bitcoinist.com Inscrivez-vous à notre newsletter ! Pour les mises à jour et les offres exclusives, saisissez votre email. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous consentez à l'utilisation de cookies. Visitez notre Profil ou notre Politique de cookies. J'accepte Source: https://bitcoinist.com/bitcoin-reclaims-110k-amid-institutional-support-but-tom-lee-warns-of-a-potential-btc-50-drop/ L'article Bitcoin Reclaims $110K Amid Institutional Support, But Tom Lee Warns of a Potential BTC 50% Drop est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Reclaims $110K Amid Institutional Support, But Tom Lee Warns of a Potential BTC 50% Drop | Bitcoinist.com Inscrivez-vous à notre newsletter ! Pour les mises à jour et les offres exclusives, saisissez votre email. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous consentez à l'utilisation de cookies. Visitez notre Profil ou notre Politique de cookies. J'accepte Source: https://bitcoinist.com/bitcoin-reclaims-110k-amid-institutional-support-but-tom-lee-warns-of-a-potential-btc-50-drop/