Le soulagement du Bitcoin face à l'IPC est de courte durée après un bref passage à 112 000 $

Points clés :

Le cours du Bitcoin fluctue autour d'un indice des prix à la consommation plus faible que prévu.

L'optimisme sur les actifs à risque augmente, la Réserve fédérale étant vue comme poursuivant les baisses de taux d'intérêt jusqu'en 2026.

Le BTC trouve une résistance à 112 000 $, alors que des niveaux clés de support réapparaissent.

Le Bitcoin (BTC) a connu une nouvelle volatilité vendredi alors que les données sur l'inflation américaine ont propulsé les actions à de nouveaux sommets historiques.

Le soulagement de l'IPC alimente de nouveaux sommets pour les actions américaines

Graphique horaire BTC/USD. Source : Cointelegraph/TradingView

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que le prix du BTC a atteint 112 000 $ avant de s'inverser à l'ouverture de Wall Street.

L'impression de septembre de l'Indice des prix à la consommation (IPC) s'est révélée inférieure aux attentes sur toute la ligne — un vent favorable clé pour les crypto-monnaies et les actifs à risque.

L'IPC et l'IPC de base étaient tous deux inférieurs de 0,1 % à leurs niveaux anticipés, tournant autour de 3 %, selon un communiqué officiel du Bureau américain des statistiques du travail (BLS).

Variation en % de l'IPC sur 12 mois. Source : BLS

Réagissant à la nouvelle, The Kobeissi Letter, une ressource de trading, a déclaré que ce chiffre "ouvre la voie à une nouvelle baisse des taux de la Fed la semaine prochaine."

"Ce rapport a été publié comme une 'rare exception' pendant la fermeture du gouvernement américain," a-t-il noté, alors que le S&P 500 grimpait à de nouveaux niveaux record.

L'outil FedWatch du CME Group, qui suit les probabilités du marché concernant les mouvements de taux d'intérêt par la Réserve fédérale, favorisait largement une réduction de 0,25 % le 29 octobre.

Probabilités de taux cible de la Fed pour la réunion du FOMC d'octobre (capture d'écran). Source : CME Group

"Les conditions financières restent globalement souples et reçoivent un nouveau coup de pouce alors que la Réserve fédérale devrait réduire les taux d'intérêt lors de ses deux dernières réunions de cette année," a écrit la ressource de trading Mosaic Asset Company dans sa dernière analyse.

Le prix du BTC en difficulté malgré le soulagement de l'IPC

Graphique journalier BTC/USD vs. S&P 500. Source : Cointelegraph/TradingView

Le Bitcoin a dû faire face à la pression vendeuse à l'ouverture du marché américain ce jour-là.

En relation : Le pire Uptober de tous les temps ? Le prix du Bitcoin risque son premier octobre 'rouge' depuis des années

Les traders sont restés sur le qui-vive, le commentateur de X Exitpump avertissant que peu de soutien était en place sous le prix spot.

Le trader Diego White a décrit les conditions de liquidité du carnet d'ordres des échanges comme "lourdes", alors que les données de CoinGlass montraient que le prix approchait d'une nouvelle échelle d'offres autour de 110 000 $.

Carte thermique de liquidation BTC. Source : CoinGlass

Caleb Franzen, créateur de la ressource de recherche financière Cubic Analytics, a signalé trois moyennes mobiles exponentielles (MME) qu'il était désormais essentiel de récupérer comme support.

"Le $BTC rebondit sur la MME à 200 jours, jusqu'à présent. Mais maintenant, il doit casser et clôturer au-dessus des 21/55, qui ont servi de résistance lors du retest plus tôt cette semaine," a-t-il déclaré à ses followers sur X.

Graphique journalier BTC/USD avec MME 21, 55, 200. Source : Caleb Franzen/X

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations d'investissement. Chaque investissement et mouvement de trading comporte des risques, et les lecteurs devraient mener leurs propres recherches avant de prendre une décision.