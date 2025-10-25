Trump affirme que les cryptomonnaies pourraient rembourser la dette américaine de 38 billions de dollars – Jusqu'où doit monter le Bitcoin ?

Le président américain Donald Trump a récemment déclaré que les cryptomonnaies pourraient être utilisées pour alléger la dette nationale américaine en pleine expansion, qui a récemment dépassé les 38 billions de dollars. La déclaration de Trump a déclenché une conversation mondiale sur le rôle des actifs numériques, en particulier le Bitcoin (BTC), dans la résolution de la crise de la dette américaine.

Le Bitcoin peut-il être utilisé pour effacer la dette nationale américaine ?

Lors d'une conférence privée, Trump a déclaré que les crypto "ont un grand avenir". Il a laissé entendre que les États-Unis pourraient peut-être rembourser la dette de 35 billions de dollars en crypto. Le président a déclaré :

Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que Trump fait allusion à l'idée d'utiliser des actifs numériques pour effacer la dette américaine en inflation. En fait, Trump a déclaré à plusieurs reprises que son administration pourrait utiliser le BTC pour "sauver l'Amérique".

Cela soulève la question : à quel niveau le Bitcoin devrait-il réellement atteindre pour rembourser la dette nationale américaine ? Le gestionnaire d'actifs Fidelity a effectué quelques calculs pour arriver à un prix approximatif du BTC qui pourrait, théoriquement, faire l'affaire.

Selon les calculs basés sur les données du Trésor et les métriques d'approvisionnement en circulation de la blockchain, l'approvisionnement en circulation du BTC de 19,93 millions de BTC devrait augmenter considérablement en valeur pour rembourser l'énorme dette de 38 billions de dollars.

Mathématiquement parlant, en divisant les 38 milliards de dollars de dette nationale américaine par un approvisionnement de 19,93 millions, un Bitcoin atteindrait 1,9 million de dollars. À un prix aussi élevé, la capitalisation boursière du BTC serait à peu près égale à la dette totale des États-Unis.

Cependant, les États-Unis ne possèdent pas la totalité des 19,93 millions de BTC. Selon les dernières données, les États-Unis ne possèdent qu'environ 326 373 BTC, soit près de 1,6 % de l'offre totale de la cryptomonnaie, la plupart ayant été acquis par des saisies lors d'enquêtes criminelles.

Si les États-Unis tentaient de rembourser leur dette en utilisant uniquement la quantité de BTC qu'ils détiennent actuellement, alors le prix de l'actif numérique pourrait augmenter de façon exponentielle. Plus précisément, le BTC pourrait grimper jusqu'à 116,5 millions de dollars, soit près de 1000 fois plus que son prix de négociation actuel.

À un tel niveau de prix, la capitalisation boursière totale du BTC serait d'environ 230 billions de dollars - un chiffre encore plus élevé que le PIB mondial total d'aujourd'hui. Toute tentative de vente de BTC à un tel prix ferait s'effondrer sa liquidité limitée, entraînant un crash massif pour la cryptomonnaie phare.

Les institutions sont-elles conscientes du potentiel du BTC ?

Bien que le Bitcoin atteignant un prix de 116,5 millions de dollars puisse sembler impossible actuellement, les récentes tendances d'accumulation de BTC montrent que les institutions sont confiantes que l'actif numérique pourrait encore avoir beaucoup plus de marge de croissance.

Les données commerciales récentes des États-Unis suggèrent que les transactions crypto ont connu une forte hausse depuis que Trump a assumé la présidence. Au moment de la publication, le BTC se négocie à 110 052 dollars, en hausse de 0,1 % au cours des dernières 24 heures.