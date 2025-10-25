Rumble et Tether s'associent pour apporter les pourboires en Bitcoin aux créateurs

Rumble s'associe à Tether pour introduire les pourboires en Bitcoin comme nouvelle option de monétisation pour les créateurs.

La fonctionnalité est actuellement en phase de test et devrait être lancée entre début et mi-décembre pour une utilisation plus large par les créateurs.

Rumble se prépare à introduire une nouvelle fonctionnalité qui a attiré l'attention des créateurs de contenu sur sa plateforme. Grâce à un partenariat avec Tether, l'entreprise teste un système de pourboires basé sur le Bitcoin qui permet aux spectateurs de soutenir directement les créateurs en utilisant cet actif numérique.

Le PDG de Rumble, Chris Pavlovski, a déclaré que le système est encore en train d'affiner son interface et son flux d'utilisation, mais un lancement complet est prévu pour début à mi-décembre.

Selon Pavlovski, cette initiative ne consiste pas seulement à ajouter des fonctionnalités, mais constitue un moyen de rendre l'écosystème internet plus équitable, en particulier pour les créateurs qui dépendent souvent des modèles de revenus traditionnels.

Cette nouvelle est également liée à l'investissement précédent de Tether d'environ 775 millions de dollars dans Rumble. Avec plus de 51 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur Rumble, cette collaboration a le potentiel d'étendre la portée du Bitcoin dans les activités quotidiennes, en particulier pour les créateurs numériques cherchant à monétiser sans avoir besoin d'intermédiaires.

La démonstration préliminaire met en avant le soutien en Bitcoin entre créateurs et fans

Pendant l'essai initial, le créateur de contenu populaire Viva Frei a été la première personne à recevoir des pourboires en Bitcoin via le système.

Ce moment a été présenté en direct à la communauté, et beaucoup y ont vu un exemple concret de la simplicité des transactions crypto sans processus de paiement compliqués.

Pavlovski a commenté que les monnaies numériques comme le Bitcoin ont le potentiel de combler le fossé entre les créateurs et leurs supporters. Il a même qualifié cela de "petit pas qui pourrait conduire à un changement dans la culture internet."

Cependant, le développement de ce système de pourboires n'est pas isolé. En juillet dernier, CNF a rapporté que Rumble s'était associé à MoonPay pour lancer le Rumble Wallet, un portefeuille crypto conçu pour donner aux créateurs un contrôle plus direct sur leurs revenus.

MoonPay sera le fournisseur exclusif de rampes d'accès et de sortie pour le portefeuille. Le lancement est prévu pour le troisième trimestre de 2025, donc le système actuel de pourboires en Bitcoin peut être considéré comme une base préliminaire avant que l'infrastructure du portefeuille ne soit pleinement intégrée à la plateforme.

Rumble renforce sa position dans l'espace des actifs numériques

Si quelqu'un se demande si cette initiative n'est qu'un "projet secondaire", la réponse semble être non. En mars dernier, Rumble aurait augmenté ses avoirs en Bitcoin de 188 BTC.

Cet achat est considéré comme faisant partie de la stratégie financière de l'entreprise pour obtenir une exposition plus claire aux actifs numériques. Ainsi, non seulement les créateurs sont "invités à essayer le Bitcoin", mais l'entreprise elle-même positionne le Bitcoin comme partie intégrante de sa base opérationnelle.

Cependant, il reste plusieurs points à considérer. Rumble et Tether doivent s'assurer que ce système de pourboires ne confond pas les nouveaux utilisateurs. Bien que le Bitcoin devienne de plus en plus populaire, de nombreux spectateurs peuvent ne pas être familiers avec la façon dont les actifs crypto sont stockés, sécurisés et transférés.