Zelle s'étend à l'étranger avec des Stablecoins, mais les détails restent flous

Zelle a annoncé des plans pour étendre son réseau de paiement américain d'un billion de dollars à l'international en utilisant des stablecoins. Le plan promet de rendre les transferts d'argent internationaux plus rapides et moins coûteux.
Des doutes surgissent quant à la substance de l'initiative et si elle représente une autre tentative infructueuse d'un consortium bancaire d'adopter la technologie blockchain.
Zelle, l'un des réseaux de paiement les plus utilisés aux États-Unis, devient mondial.
Early Warning Services (EWS), l'opérateur de Zelle détenu par des banques, a annoncé aujourd'hui une nouvelle initiative visant à étendre son système de paiement d'un billion de dollars au-delà des frontières américaines en s'appuyant sur les stablecoins.
Le plan promet de rendre les transferts d'argent internationaux plus rapides, plus fiables et moins coûteux en utilisant la technologie des stablecoins basée sur la blockchain.
Cette initiative représente l'étape la plus ambitieuse de Zelle depuis son lancement national en 2017. Alors que les consommateurs exigent de plus en plus des moyens moins coûteux et plus efficaces pour envoyer de l'argent à l'étranger, les banques traditionnelles sont sous pression pour rester compétitives.
Néanmoins, soutenu par les principales banques américaines comme JPMorgan Chase, Wells Fargo et Bank of America, EWS opère à une échelle que peu d'entreprises fintech peuvent égaler.
Cependant, bien que l'annonce ait suscité l'enthousiasme parmi les acteurs institutionnels, elle a laissé de nombreuses questions critiques sans réponse.
L'annonce d'EWS aujourd'hui manquait de plusieurs détails clés. Fowler n'a pas révélé si le consortium prévoit de créer un stablecoin unifié ou de permettre aux banques membres individuelles d'émettre les leurs.
Il n'a pas non plus précisé quels partenaires bancaires étrangers participeraient au déploiement international — un détail crucial pour évaluer la portée des ambitions mondiales de Zelle.
La date de lancement du projet reste également inconnue, bien que l'entreprise ait indiqué que d'autres annonces arriveraient bientôt.
Les sceptiques ont rapidement fait valoir que l'expansion des stablecoins de Zelle risque de suivre un schéma familier de signalisation institutionnelle plutôt que de substance. La complexité de coordonner des milliers d'institutions financières, chacune avec ses propres cadres de risque et de conformité, conduit souvent à des retards, à la fragmentation ou à l'abandon pur et simple.
Simon Taylor, un analyste fintech qui a discuté du sujet sur X, a cité l'exemple de Fnality pour illustrer comment les consortiums bancaires ont historiquement eu du mal à transformer les initiatives blockchain en systèmes durables et fonctionnels.
Fnality était un projet lancé par un consortium bancaire en 2019 qui cherchait à moderniser les règlements transfrontaliers en utilisant des versions tokenisées des principales monnaies fiduciaires comme le dollar, l'euro et la livre.
Néanmoins, Zelle occupe une position unique par rapport aux expériences antérieures qui ont échoué. Son volume de paiement d'un billion de dollars donne à EWS un avantage crucial : la distribution.
L'obstacle au succès de cette expérience réside dans la capacité de Zelle à faire fonctionner efficacement la technologie. Si EWS peut fournir un système de stablecoin qui améliore véritablement les paiements transfrontaliers, Zelle pourrait contribuer à intégrer davantage l'adoption des stablecoins dans les institutions financières traditionnelles.