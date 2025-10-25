XRP en difficulté au milieu d'un Dump de Token caché par un cofondateur

Un co-fondateur de Ripple a discrètement vendu pour 764 millions de dollars de XRP sur sept ans. L'opération, bien que légale et transparente, ravive les tensions au sein de la communauté. Alors que la cryptomonnaie peine à suivre le rythme de ses concurrents, cette révélation rouvre le débat sur l'impact des ventes internes sur la performance du token.

