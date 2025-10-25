JPMorgan Relève la Note de l'Action Coinbase sur la Base du Token Base et de la Stratégie USDC

TLDR

JPMorgan a relevé la note de l'action Coinbase à "Overweight" avec un objectif de prix de 404 $, citant de nouvelles opportunités de revenus provenant de son réseau Base et des changements dans les récompenses USDC

La banque estime qu'un potentiel token Base pourrait créer une valeur marchande de 12 à 34 milliards de dollars, Coinbase conservant une valeur de 4 à 12 milliards de dollars

Coinbase pourrait limiter les récompenses d'intérêt USDC aux abonnés payants uniquement, ajoutant potentiellement 374 millions de dollars aux bénéfices annuels

L'action Coinbase a bondi de plus de 9% à 353 $ après la mise à niveau, portant les gains depuis le début de l'année à 42%

L'entreprise publiera ses résultats du troisième trimestre le 30 octobre, les analystes prévoyant 1,06 $ par action sur un chiffre d'affaires de 1,74 milliard de dollars

JPMorgan Chase a relevé l'action de Coinbase Global Inc. vendredi, faisant passer sa note de "Neutral" à "Overweight". La banque d'investissement a fixé un nouvel objectif de prix à 404 $ par action.

La mise à niveau se concentre sur deux principales opportunités de revenus pour l'échange de cryptomonnaies. Celles-ci incluent un token potentiel pour son réseau Base et des changements dans son programme de récompenses du stablecoin USDC.

L'action Coinbase a augmenté de plus de 9% suite à l'annonce, atteignant environ 353 $ par action. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève désormais à environ 90,6 milliards de dollars.





Coinbase Global, Inc., COIN



L'action a gagné 42% depuis le début de l'année. Elle avait précédemment atteint un record historique près de 430 $ en juillet.

Évaluation du Token Base

Les analystes de JPMorgan estiment qu'un token du réseau Base pourrait représenter entre 12 milliards et 34 milliards de dollars en valeur marchande totale. Coinbase conserverait probablement environ 40% de l'offre de tokens.

Cette rétention pourrait se traduire par une valeur en capitaux propres de 4 milliards à 12 milliards de dollars pour l'entreprise. La distribution des tokens donnerait la priorité aux développeurs, aux validateurs et à la communauté Base.

Base a été lancé en août 2023 en tant que réseau de couche 2 d'Ethereum. La plateforme traite maintenant plus de 9 millions de transactions quotidiennes et détient plus de 5 milliards de dollars en valeur totale verrouillée.

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que l'entreprise explore un token Base mais n'a pas de plans définitifs. Le créateur de Base, Jesse Pollak, a déclaré qu'un token pourrait accélérer la décentralisation lors de la conférence BaseCamp dans le Vermont le mois dernier.

Changements des Récompenses USDC

JPMorgan a identifié une expansion potentielle des marges grâce à des modifications du programme de récompenses USDC de Coinbase. L'entreprise distribue actuellement environ 400 millions de dollars par an en récompenses d'intérêts aux clients.

Les analystes ont déclaré que Coinbase pourrait restreindre ces récompenses aux abonnés Coinbase One uniquement. Ce changement reflète le modèle à plusieurs niveaux utilisé par Robinhood Gold.

Si mis en œuvre, Coinbase pourrait conserver environ 374 millions de dollars annuellement aux rendements USDC et taux d'intérêt actuels. La banque considère cela comme un moyen d'améliorer la rentabilité.

Le rapport a également mentionné l'intégration par Coinbase d'un agrégateur d'échanges décentralisés dans l'application Base. Cette fonctionnalité aide l'entreprise à être compétitive alors que les échanges décentralisées représentent maintenant environ 25% du volume total de trading au comptant de crypto.

Coinbase publiera ses résultats du troisième trimestre le 30 octobre. Les analystes prévoient des bénéfices de 1,06 $ par action sur un chiffre d'affaires de 1,74 milliard de dollars, représentant des augmentations respectives de 71% et 44,1% d'une année sur l'autre.

Le segment des abonnements et services devrait contribuer entre 665 millions et 745 millions de dollars au troisième trimestre.

L'article JPMorgan relève la note de l'action Coinbase sur la stratégie du token Base et de l'USDC est apparu en premier sur CoinCentral.