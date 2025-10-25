L'article L'acquisition de Hidden Road par Ripple pour 1,25 milliard de dollars rebaptisée "Ripple Prime" est apparu en premier sur Coinpedia Fintech News

Ripple fait les gros titres avec le lancement de Ripple Prime après avoir finalisé son acquisition de Hidden Road pour 1,25 milliard de dollars. Cette initiative fait de Ripple la première entreprise crypto à posséder et à gérer un courtier principal multi-actifs mondial, marquant une étape clé dans son objectif de connecter la finance traditionnelle à la technologie blockchain.

Ripple Prime : Favoriser l'adoption institutionnelle des cryptomonnaies

Dans un billet de blog officiel, Ripple a confirmé que Hidden Road a été rebaptisé Ripple Prime, avec des plans pour l'intégrer dans sa suite croissante de services de paiement et de liquidité. Ripple Prime s'adressera principalement aux clients institutionnels, offrant un accès aux marchés d'actifs numériques, des solutions de liquidité et des services de garde, tout en tirant parti de la transparence et de l'efficacité en termes de coûts de la blockchain.

Ripple a déclaré que cette initiative soutient son objectif à long terme de construire un "Internet de la Valeur", où l'argent circule aussi facilement que l'information. L'entreprise a ajouté que XRP et le XRP Ledger (XRPL) restent au cœur de son écosystème, alimentant les paiements, les stablecoins et les solutions d'entreprise.

Ripple étend son empire financier

Cette acquisition poursuit la stratégie de croissance agressive de Ripple. La semaine dernière, Ripple a annoncé l'acquisition de GTreasury pour 1 milliard de dollars, après les rachats antérieurs de Rail en août et de Standard Custody plus tôt cette année.

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que l'entreprise a réalisé cinq acquisitions majeures en deux ans. Il a ajouté que ces transactions ont renforcé la position de Ripple dans la finance d'entreprise et institutionnelle.

L'influenceur WrathofKahneman a souligné comment l'entreprise a "changé et grandi", développant des outils comme les stablecoins, les sidechains et l'infrastructure CBDC, tout en gardant XRP au cœur de ses activités.

Croissance de Ripple Prime et du stablecoin RLUSD

Ripple Prime favorisera activement l'utilisation de RLUSD, le stablecoin interne de Ripple, qui sert déjà de collatéral dans plusieurs de ses services de courtage. L'entreprise a noté que plusieurs clients de produits dérivés détiennent maintenant des soldes en RLUSD, et ce nombre augmente régulièrement.

L'entreprise a souligné le cadre réglementaire solide de RLUSD, sa note de stabilité 'A' de Bluechip, et un partenariat de garde sécurisé avec BNY Mellon, soulignant son accent sur la confiance institutionnelle et la transparence.