CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
L'article "L'acquisition de Hidden Road par Ripple pour 1,25 milliard de dollars rebaptisée 'Ripple Prime'" est apparu en premier sur Coinpedia Fintech News Ripple fait les gros titres avec le lancement de Ripple Prime après avoir finalisé son acquisition de Hidden Road pour 1,25 milliard de dollars. Cette initiative fait de Ripple la première entreprise crypto à posséder et à gérer un courtier principal multi-actifs mondial, marquant une étape clé dans son objectif de connecter la finance traditionnelle à la technologie blockchain. Ripple Prime : Stimuler l'adoption institutionnelle des crypto-monnaies...L'article "L'acquisition de Hidden Road par Ripple pour 1,25 milliard de dollars rebaptisée 'Ripple Prime'" est apparu en premier sur Coinpedia Fintech News Ripple fait les gros titres avec le lancement de Ripple Prime après avoir finalisé son acquisition de Hidden Road pour 1,25 milliard de dollars. Cette initiative fait de Ripple la première entreprise crypto à posséder et à gérer un courtier principal multi-actifs mondial, marquant une étape clé dans son objectif de connecter la finance traditionnelle à la technologie blockchain. Ripple Prime : Stimuler l'adoption institutionnelle des crypto-monnaies...

L'acquisition de Hidden Road par Ripple pour 1,25 milliard de dollars rebaptisée "Ripple Prime"

Auteur : CoinPediaSource : CoinPedia
2025/10/25 15:18
Movement
MOVE$0.03514+1.00%
Ripple Acquires GTreasury in $1 Billion

L'article L'acquisition de Hidden Road par Ripple pour 1,25 milliard de dollars rebaptisée "Ripple Prime" est apparu en premier sur Coinpedia Fintech News

Ripple fait les gros titres avec le lancement de Ripple Prime après avoir finalisé son acquisition de Hidden Road pour 1,25 milliard de dollars. Cette initiative fait de Ripple la première entreprise crypto à posséder et à gérer un courtier principal multi-actifs mondial, marquant une étape clé dans son objectif de connecter la finance traditionnelle à la technologie blockchain.

Ripple Prime : Favoriser l'adoption institutionnelle des cryptomonnaies

Dans un billet de blog officiel, Ripple a confirmé que Hidden Road a été rebaptisé Ripple Prime, avec des plans pour l'intégrer dans sa suite croissante de services de paiement et de liquidité. Ripple Prime s'adressera principalement aux clients institutionnels, offrant un accès aux marchés d'actifs numériques, des solutions de liquidité et des services de garde, tout en tirant parti de la transparence et de l'efficacité en termes de coûts de la blockchain.

Ripple a déclaré que cette initiative soutient son objectif à long terme de construire un "Internet de la Valeur", où l'argent circule aussi facilement que l'information. L'entreprise a ajouté que XRP et le XRP Ledger (XRPL) restent au cœur de son écosystème, alimentant les paiements, les stablecoins et les solutions d'entreprise.

À lire également : Le prix du XRP bondit alors que l'ETF dépasse les 100 millions de dollars et que le volume des produits dérivés CME explose

Ripple étend son empire financier

Cette acquisition poursuit la stratégie de croissance agressive de Ripple. La semaine dernière, Ripple a annoncé l'acquisition de GTreasury pour 1 milliard de dollars, après les rachats antérieurs de Rail en août et de Standard Custody plus tôt cette année.

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que l'entreprise a réalisé cinq acquisitions majeures en deux ans. Il a ajouté que ces transactions ont renforcé la position de Ripple dans la finance d'entreprise et institutionnelle.

L'influenceur WrathofKahneman a souligné comment l'entreprise a "changé et grandi", développant des outils comme les stablecoins, les sidechains et l'infrastructure CBDC, tout en gardant XRP au cœur de ses activités.

Croissance de Ripple Prime et du stablecoin RLUSD

Ripple Prime favorisera activement l'utilisation de RLUSD, le stablecoin interne de Ripple, qui sert déjà de collatéral dans plusieurs de ses services de courtage. L'entreprise a noté que plusieurs clients de produits dérivés détiennent maintenant des soldes en RLUSD, et ce nombre augmente régulièrement.

L'entreprise a souligné le cadre réglementaire solide de RLUSD, sa note de stabilité 'A' de Bluechip, et un partenariat de garde sécurisé avec BNY Mellon, soulignant son accent sur la confiance institutionnelle et la transparence.

Opportunité de marché
Logo de Movement
Cours Movement(MOVE)
$0.03514
$0.03514$0.03514
+0.25%
USD
Graphique du prix de Movement (MOVE) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Plume Network Lance une Plateforme de Crédit Tokenisé de 200 M$

Plume Network Lance une Plateforme de Crédit Tokenisé de 200 M$

Plume Network s'associe à BlackOpal pour la tokenisation de 200 millions de dollars de créances brésiliennes sur blockchain.
Partager
CoinLive2026/01/10 17:08
Le « Sous-compte stratégique » a ouvert une nouvelle position longue sur XRP avec un effet de levier de 20x, et la position globale affiche actuellement une perte latente d'environ 1,7 million de dollars.

Le « Sous-compte stratégique » a ouvert une nouvelle position longue sur XRP avec un effet de levier de 20x, et la position globale affiche actuellement une perte latente d'environ 1,7 million de dollars.

PANews a rapporté le 10 janvier que le "Strategy counterparty" a ouvert une nouvelle position longue sur XRP avec un effet de levier de 20x aujourd'hui. La position totale actuelle affiche
Partager
PANews2026/01/10 17:12
VanEck présente un scénario à 2,9 millions de dollars par Bitcoin d'ici 2050

VanEck présente un scénario à 2,9 millions de dollars par Bitcoin d'ici 2050

VanEck prévoit que le Bitcoin pourrait atteindre 2,9 millions de dollars d'ici 2050, décrivant un modèle de valorisation à long terme basé sur l'utilisation pour les règlements et l'adoption en tant que réserve.
Partager
Cryptopolitan2026/01/10 17:10

Actualités tendance

Plus

Plume Network Lance une Plateforme de Crédit Tokenisé de 200 M$

Le « Sous-compte stratégique » a ouvert une nouvelle position longue sur XRP avec un effet de levier de 20x, et la position globale affiche actuellement une perte latente d'environ 1,7 million de dollars.

VanEck présente un scénario à 2,9 millions de dollars par Bitcoin d'ici 2050

Rapport d'emploi américain faible coïncide avec 1 milliard de dollars de sorties d'ETF Bitcoin au comptant

Prix et dominance du XRP à un point pivot : 3,30 $ pourrait-il être la prochaine étape ?

Prix des cryptomonnaies

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$90,771.77
$90,771.77$90,771.77

-0.44%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,099.96
$3,099.96$3,099.96

-0.40%

Logo de Solana

Solana

SOL

$136.86
$136.86$136.86

-1.39%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.1017
$2.1017$2.1017

-0.75%

Logo de First Digital USD

First Digital USD

FDUSD

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%