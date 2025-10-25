CEXDEX+
Crypto.com poursuit une demande de charte bancaire fiduciaire nationale auprès de l'OCC

Auteur : BitcoinistSource : Bitcoinist
2025/10/25 15:00
L'échange de crypto-monnaies basé à Singapour Crypto.com (CRO) a annoncé vendredi son intention de demander une charte de banque fiduciaire nationale auprès du Bureau du Contrôleur de la Monnaie des États-Unis (OCC). 

Cette démarche aligne Crypto.com avec d'autres grandes entreprises du secteur, notamment Coinbase (COIN), Ripple Labs, l'émetteur de stablecoin Paxos et Sony Bank, qui poursuivent également des chartes similaires dans le pays.

Ce qu'une charte de banque fiduciaire nationale signifie pour Crypto.com

Selon la déclaration officielle de l'échange à ce sujet, la demande vise à améliorer la technologie de garde de Crypto.com et à élargir ses offres aux clients, qui comprennent la garde d'actifs et le staking sur diverses blockchains et protocoles d'actifs numériques, tels que Cronos. 

Une charte de banque fiduciaire nationale établirait Crypto.com comme une destination privilégiée pour les services de garde, en particulier pour les Trésors d'Actifs Numériques (DATs), les Fonds Négociés en Bourse (ETFs), et d'autres investisseurs institutionnels et entreprises. Kris Marszalek, cofondateur et PDG de Crypto.com, a déclaré :

Il est important de noter qu'une charte de banque fiduciaire nationale permet également aux entreprises d'agir en tant que fiduciaires, de gérer des actifs et de régler des transactions, mais ne leur permet pas d'accepter des dépôts ou d'accorder des prêts comme les banques traditionnelles. 

Cette charte à usage spécial est particulièrement attrayante pour les entreprises visant à gérer des réserves de stablecoin ou d'autres actifs numériques sous un seul régulateur fédéral, l'OCC, évitant ainsi les complexités des licences état par état.

Une nouvelle ère pour les services bancaires crypto

Dans un développement connexe, Erebor, une entreprise soutenue par Peter Thiel, a reçu une approbation réglementaire partielle de l'OCC pour son lancement, visant à combler le vide laissé par l'effondrement de Silicon Valley Bank (SVB). 

Une source proche d'Erebor a partagé avec le Financial Times que la banque vise à être une institution stable et fiable, déclarant : "Nous voulons être une banque stable, à faible risque et fiable, faisant des choses bancaires normales sans mettre tout le monde en difficulté avec des risques indus." 

Erebor aura son siège à Columbus, Ohio, avec un bureau supplémentaire à New York, offrant un service client uniquement numérique via une application smartphone et un site web.

De plus, Erebor prévoit d'incorporer des stablecoins dans ses opérations, s'alignant sur le récent renversement des réglementations par l'administration Trump qui limitaient l'engagement des banques dans les transactions de stablecoin. 

La source a mentionné que l'approbation rapide de la banque reflète son "plan d'affaires extrêmement conservateur", soulignant qu'elle ne fonctionnerait pas comme une "banque crypto technologique farfelue".

Alors que l'industrie navigue dans ce paysage sous une administration pro-crypto, il reste à voir si les demandeurs, y compris Crypto.com, connaîtront le même niveau de soutien qu'Erebor. 

Cependant, il est évident que le secteur crypto a besoin de nouveaux services bancaires suite aux effondrements de Silvergate et Signature Bank.

Crypto.com

Image principale de DALL-E, graphique de TradingView.com 

