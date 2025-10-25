Bonjour Bitcoin : L'inflation reste autour de 3% aux États-Unis, l'Argentine adopte rapidement les cryptomonnaies et les dettes des mineurs augmentent

Bonjour ! Nous avons rassemblé les principales actualités pour vous aujourd'hui. Commencez la journée avec un petit-déjeuner Bitcoin. L'inflation aux États-Unis reste autour de 3% en septembre 2025, l'Indice des prix à la consommation et le cours du Bitcoin en perspective En septembre 2025, l'Indice des prix à la consommation américain s'est établi à environ 3% sur une base annuelle, tant pour l'indice total que pour l'inflation sous-jacente. L'inflation reste ainsi au-dessus de l'objectif de la Réserve Fédérale et la pression sur la politique monétaire s'accentue. Pour le marché des cryptomonnaies, cela signifie qu'une baisse rapide des taux est moins probable, ce qui dans certains scénarios offre un stimulus supplémentaire pour des actifs comme le Bitcoin qui sont considérés comme une protection contre l'inflation. La crise du peso argentin accélère l'adoption des cryptomonnaies et des stablecoins La crise économique en Argentine provoque à nouveau une accélération de l'acceptation des crypto-actifs et des stablecoins parmi la population. En raison de la baisse de valeur du peso, les particuliers recherchent à court terme des alternatives pour préserver leur pouvoir d'achat. Les stablecoins et le Bitcoin sont de plus en plus considérés comme des moyens directement disponibles pour stocker de la valeur et effectuer des transactions internationales dans les pays soumis à une pression monétaire. Un portefeuille Bitcoin de l'ère Satoshi se réveille après 14 ans : des millions en BTC déplacés Un portefeuille des débuts du Bitcoin, inactif depuis environ 14 ans, s'est remis en mouvement et a déplacé plusieurs millions de dollars en BTC. De tels réveils suscitent des spéculations sur le marché : s'agit-il d'une pression de vente, d'un repositionnement ou simplement d'un transfert vers un stockage à froid ? Pour les investisseurs, c'est un signal pour être attentif au timing et à l'impact potentiel sur les cours. Tesla ne vend aucun de ses 1,3 milliards de dollars en Bitcoin au troisième trimestre Selon le rapport de Tesla, Inc., l'entreprise a continué à conserver intégralement ses positions en Bitcoin au troisième trimestre, malgré une valeur de portefeuille d'environ 1,3 milliard de dollars. Pour le marché, cela confirme que les grandes entreprises considèrent leurs avoirs en BTC comme des actifs stratégiques, et non comme une source de profit à court terme. La baisse des taux de la Fed pourrait diriger 7,4 billions de dollars vers le Bitcoin et les actions Les analystes suggèrent qu'une éventuelle baisse des taux par la Fed pourrait libérer jusqu'à 7,4 billions de dollars de capital, dont une partie pourrait se retrouver dans le Bitcoin et d'autres actifs risqués. L'analyse de scénario montre qu'un assouplissement monétaire peut stimuler fortement tant les marchés boursiers que les cryptomonnaies, à condition que le comportement des investisseurs reste positif. La dette des mineurs de Bitcoin augmente de 500% en raison de la course au hashrate Les expositions totales à la dette des mineurs de Bitcoin ont augmenté d'environ 500% en peu de temps, en partie à cause de l'intense bataille pour le hashrate et de la hausse des coûts opérationnels. Bien que le secteur continue de fonctionner, les analystes avertissent que le stress financier chez les mineurs pourrait à terme créer des risques pour la stabilité du réseau et la dynamique du marché. L'Asie se détourne des réserves de Bitcoin, seul le Japon reste intéressé ? Dans plusieurs pays asiatiques, l'intérêt pour les réserves officielles de Bitcoin a diminué, le Japon faisant figure d'exception notable en restant actif. D'autres pays voient des objections stratégiques ou des complications réglementaires et reportent leurs décisions. Cela souligne comment la dynamique d'adoption géopolitique des cryptomonnaies varie fortement selon les régions. Le message Bonjour Bitcoin : L'inflation reste autour de 3% aux États-Unis, l'Argentine adopte rapidement les cryptomonnaies et la dette des mineurs augmente a été écrit par Robin Heester et est apparu en premier sur Bitcoinmagazine.nl. 