Le PDG de Tether Paolo Ardoino affirme que l'entreprise est en bonne voie pour gagner 15 milliards de dollars en 2025

- Tether prévoit un rendement de 15 milliards de dollars d'ici fin 2025.
- L'entreprise est en pourparlers avec des investisseurs potentiels, notamment SoftBank et Ark Invest.
- Tether a également annoncé des plans pour lancer le stablecoin USAT aux États-Unis.
Tether — l'émetteur du stablecoin USDT — prévoit que son rendement atteindra 15 milliards de dollars en 2025. Bloomberg rapporte, citant le PDG de l'entreprise Paolo Ardoino lors d'un discours au forum Plan B à Lugano.
Selon Ardoino, l'entreprise a atteint une rentabilité de 99% et n'a pas besoin de capitaux externes, mais "il est difficile d'ignorer le niveau d'intérêt" des investisseurs.
Le dirigeant a déclaré que des dizaines d'entreprises souhaitent investir dans Tether, et a nommé SoftBank et Ark Investment parmi les partenaires potentiels.
En outre, Tether se prépare également à lancer un nouveau stablecoin USAT ciblant le marché américain. Selon le PDG, cette étape est associée à "une position plus favorable de l'administration Donald Trump en relation avec les cryptomonnaies".
Rappel, plus tôt, le PDG de Tether a annoncé le lancement d'une solution pour créer des portefeuilles de cryptomonnaies.
