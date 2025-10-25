Le PDG de Tether Paolo Ardoino affirme que l'entreprise est en bonne voie pour gagner 15 milliards de dollars en 2025

Tether prévoit un rendement de 15 milliards de dollars d'ici fin 2025.

L'entreprise est en pourparlers avec des investisseurs potentiels, notamment SoftBank et Ark Invest.

Tether a également annoncé des plans pour lancer le stablecoin USAT aux États-Unis.

Tether — l'émetteur du stablecoin USDT — prévoit que son rendement atteindra 15 milliards de dollars en 2025. Bloomberg rapporte, citant le PDG de l'entreprise Paolo Ardoino lors d'un discours au forum Plan B à Lugano.

Selon Ardoino, l'entreprise a atteint une rentabilité de 99% et n'a pas besoin de capitaux externes, mais "il est difficile d'ignorer le niveau d'intérêt" des investisseurs.

Le dirigeant a déclaré que des dizaines d'entreprises souhaitent investir dans Tether, et a nommé SoftBank et Ark Investment parmi les partenaires potentiels.

En outre, Tether se prépare également à lancer un nouveau stablecoin USAT ciblant le marché américain. Selon le PDG, cette étape est associée à "une position plus favorable de l'administration Donald Trump en relation avec les cryptomonnaies".

Rappel, plus tôt, le PDG de Tether a annoncé le lancement d'une solution pour créer des portefeuilles de cryptomonnaies.