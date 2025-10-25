CEXDEX+
Tether — l'émetteur du stablecoin USDT — prévoit que son bénéfice atteindra 15 milliards de dollars en 2025. Bloomberg rapporte, citant le PDG de l'entreprise Paolo Ardoino lors d'un discours au forum Plan B à Lugano. Selon Ardoino, l'entreprise a atteint 99% de rentabilité et n'a pas besoin de capitaux externes, mais "il est difficile d'ignorer [...]

Le PDG de Tether Paolo Ardoino affirme que l'entreprise est en bonne voie pour gagner 15 milliards de dollars en 2025

Auteur : IncryptedSource : Incrypted
2025/10/25 15:27
  • Tether prévoit un rendement de 15 milliards de dollars d'ici fin 2025.
  • L'entreprise est en pourparlers avec des investisseurs potentiels, notamment SoftBank et Ark Invest.
  • Tether a également annoncé des plans pour lancer le stablecoin USAT aux États-Unis.

Tether — l'émetteur du stablecoin USDT — prévoit que son rendement atteindra 15 milliards de dollars en 2025. Bloomberg rapporte, citant le PDG de l'entreprise Paolo Ardoino lors d'un discours au forum Plan B à Lugano.

Selon Ardoino, l'entreprise a atteint une rentabilité de 99% et n'a pas besoin de capitaux externes, mais "il est difficile d'ignorer le niveau d'intérêt" des investisseurs.

Le dirigeant a déclaré que des dizaines d'entreprises souhaitent investir dans Tether, et a nommé SoftBank et Ark Investment parmi les partenaires potentiels.

En outre, Tether se prépare également à lancer un nouveau stablecoin USAT ciblant le marché américain. Selon le PDG, cette étape est associée à "une position plus favorable de l'administration Donald Trump en relation avec les cryptomonnaies".

Rappel, plus tôt, le PDG de Tether a annoncé le lancement d'une solution pour créer des portefeuilles de cryptomonnaies.

