Analyse du prix XRP : les retards d'ETF et le conflit États-Unis-Chine pèsent sur le prix de Ripple, pourrait-il baisser davantage ?

Auteur : BlockonomiSource : Blockonomi
2025/10/25 16:35
Le prix du XRP est tombé à 2,38 $, et sa perte hebdomadaire s'est poursuivie. Les tensions géopolitiques actuelles entre les États-Unis et la Chine ainsi que la fermeture du gouvernement américain ont créé des vents contraires qui affectent le sentiment du marché.

Avec le retard de l'approbation de l'ETF spot du XRP, de nombreux investisseurs se demandent maintenant où ira le prix ensuite. Cette baisse va-t-elle persister, ou y a-t-il des chances de renversement de situation ? Plongeons dans la situation et examinons ce qui influence le mouvement des prix aujourd'hui.

Le prix du XRP est sous forte résistance avec des retards et des incertitudes sur le marché

Le XRP a récemment sous-performé, diminuant de 1,31 % au cours des dernières 24 heures. À 2,38 $, il est déjà sous pression, particulièrement avec davantage de facteurs macroéconomiques en jeu. Les tensions commerciales en cours entre les États-Unis et la Chine ont jeté une ombre sur l'appétit mondial pour le risque.

Les investisseurs sont maintenant plus prudents, ce qui pèse sur les actifs numériques, y compris le XRP. Alors que les tarifs douaniers et les restrictions à l'exportation se profilent, cela déclenche un mouvement d'aversion au risque, et nous avons vu la dominance du Bitcoin grimper à 59,28 %, signalant que les traders reviennent vers des actifs établis en période d'incertitude.

Pendant ce temps, la fermeture du gouvernement américain complique davantage les choses pour le XRP. L'approbation par la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges de l'ETF spot du XRP a été retardée, gelant tout investissement institutionnel qui aurait pu stimuler le prix.

Les analystes s'attendent à 3 ou 4 semaines supplémentaires de retard avant que la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges ne rattrape son retard. Cela signifie que l'avenir du XRP à court terme reste incertain, et l'ETF, qui avait une forte chance d'approbation, est toujours en suspens. Bien que beaucoup restent optimistes, cela a provoqué une hésitation du marché en raison du manque de progrès.

Les traders ciblent actuellement le niveau de support de 2,16 $ à 2,20 $. Une baisse en dessous de ce niveau pourrait nous voir potentiellement descendre vers 1,94 $ et 1,58 $. À l'inverse, si le XRP parvient à maintenir un point plus élevé, le marché peut se stabiliser, particulièrement lorsque l'environnement géopolitique s'améliore ou que la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges approuve l'ETF.

Les indicateurs de momentum suggèrent toujours une faiblesse, cependant, et le XRP reste bloqué sous les niveaux de résistance clés. Jusqu'à ce qu'il dépasse 2,64 $, il y a beaucoup d'incertitude autour de l'action des prix.

Remittix pourrait être le prochain grand acteur dans les paiements transfrontaliers

Alors que le XRP fait face à sa part de défis, il y a un nouveau projet qui gagne du terrain avec une approche nouvelle. Remittix (RTX) se positionne pour combler le fossé entre la cryptomonnaie et la banque traditionnelle. L'objectif du projet est d'offrir des transactions transfrontalières rapides et à faible coût, similaires à la mission de Ripple, mais avec une différence clé — Remittix se concentre sur la convivialité et l'accessibilité.

Alors que Ripple se concentre toujours sur les grandes entreprises, Remittix se concentre sur les consommateurs quotidiens. C'est pourquoi il peut devenir une force perturbatrice dans l'industrie du paiement. Remittix, via son écosystème PayFi, vise à rationaliser le processus de paiement numérique des consommateurs et des entreprises. La plateforme offrira une transition fluide entre les cryptomonnaies et les devises fiduciaires.

Il est temps d'agir : XRP ou Remittix, lequel choisirez-vous ?

Alors que le XRP fait face à des défis importants dus aux retards des ETF et aux tensions macroéconomiques, Remittix progresse discrètement avec ses propres solutions de paiement innovantes. Le prix du XRP pourrait connaître des difficultés à court terme, mais il conserve des promesses de croissance à long terme une fois que les approbations d'ETF seront clarifiées et que les conditions du marché se stabiliseront.

D'autre part, Remittix est positionné pour se tailler sa propre niche dans l'industrie des paiements, offrant potentiellement une solution plus accessible aux utilisateurs quotidiens.

Découvrez l'avenir de PayFi avec Remittix en consultant leur projet ici :
Site web : https://remittix.io/
Réseaux sociaux : https://linktr.ee/remittix
Cadeau de 250 000 $ : https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

L'article Analyse du prix du XRP : les retards d'ETF et le conflit entre les États-Unis et la Chine pèsent sur le prix de Ripple, pourrait-il chuter davantage ? est apparu en premier sur Blockonomi.

