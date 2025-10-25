CEXDEX+
Trump choisit Michael Selig comme président de la CFTC au milieu des discussions sur la réglementation des Crypto

Auteur : CoincentralSource : Coincentral
2025/10/25 15:46
TLDR

  • Michael Selig a dirigé la task force crypto de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges et est connu comme étant pro-crypto.
  • La nomination de Selig à la CFTC fait suite au retrait de la candidature de Brian Quintenz.
  • La CFTC et la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges visent une collaboration plus forte sur la réglementation des cryptomonnaies.
  • La nomination de Selig par Trump signale de possibles changements dans la supervision des actifs numériques.

Le président américain Donald Trump s'apprêterait à nommer Michael Selig comme prochain président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La nomination potentielle de Selig fait suite au retrait de la candidature de Brian Quintenz plus tôt ce mois-ci, après une opposition significative des jumeaux Winklevoss. Si elle est confirmée, la direction de Selig pourrait orienter la CFTC et la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges vers une collaboration plus forte, notamment dans la réglementation du secteur des cryptomonnaies.

Parcours de Michael Selig et son rôle à la SEC

Michael Selig a été une figure clé de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC), servant comme conseiller juridique principal de la task force crypto de la SEC. Il travaille également en étroite collaboration avec le président de la SEC, Paul Atkins. Le travail de Selig à la SEC lui a donné une expérience significative dans la réglementation des actifs numériques. Sa nomination à la CFTC pourrait représenter un changement vers l'alignement des rôles des deux agences dans la réglementation des cryptomonnaies.

Selig s'est forgé une réputation de "pro-crypto" dans certains cercles, particulièrement au sein de la communauté des actifs numériques. Sa position sur les cryptomonnaies, associée à son expérience, fait de lui un candidat approprié pour la présidence de la CFTC. Cependant, comme pour toutes les nominations, sa confirmation nécessiterait l'approbation du Sénat, ce qui pourrait prendre du temps.

Le rôle de la CFTC dans la réglementation des cryptomonnaies

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a traditionnellement été responsable de la supervision des marchés de matières premières, y compris les dérivés et les contrats à terme. Ces dernières années, il y a eu un intérêt croissant quant à savoir si la CFTC devrait jouer un rôle plus important dans la réglementation des marchés de cryptomonnaies. Sous l'administration Trump, la CFTC a pris des mesures pour améliorer sa supervision des actifs numériques.

Le Groupe de travail de la Maison Blanche sur les actifs numériques a recommandé que la CFTC supervise les marchés spot de crypto, classant la plupart des cryptomonnaies comme des matières premières. Pendant ce temps, la SEC continuerait à réglementer d'autres actifs numériques, y compris les titres tokenisés. Cette répartition des responsabilités vise à rationaliser la réglementation du marché crypto, apportant de la clarté à l'industrie.

Changements de direction à la CFTC dans un contexte d'incertitude

La course à la direction de la CFTC a été marquée par l'incertitude ces derniers mois. Après le retrait de la nomination de Brian Quintenz sous la pression des jumeaux Winklevoss, la CFTC s'est retrouvée avec un leadership limité. À l'heure actuelle, la CFTC fonctionne avec un seul commissaire, ce qui suscite des inquiétudes quant à sa capacité à gérer des problèmes de marché complexes.

La nomination potentielle de Selig pourrait apporter une stabilité nécessaire à l'agence. Il devrait poursuivre le travail du Groupe de travail de la Maison Blanche sur les actifs numériques, qui comprend des recommandations pour une collaboration plus forte entre la SEC et la CFTC. Cependant, étant donné la nature politique des confirmations, la nomination de Selig n'est pas garantie, et il pourrait s'écouler des mois avant qu'une décision finale ne soit prise.

Future collaboration entre la SEC et la CFTC

Si la nomination de Selig se poursuit, la coordination entre la SEC et la CFTC pourrait devenir encore plus importante. Les deux agences ont reconnu la nécessité d'aligner leurs efforts dans la réglementation du marché des cryptomonnaies en rapide croissance. La déclaration conjointe publiée en septembre par la SEC et la CFTC a souligné l'importance d'harmoniser leurs approches réglementaires.

Cette collaboration pourrait conduire à des directives plus claires pour les entreprises et les investisseurs en crypto. La SEC et la CFTC devraient travailler ensemble pour mettre en œuvre les recommandations politiques décrites dans le rapport de la Maison Blanche. Cependant, l'approche de Selig pour favoriser ce partenariat reste incertaine, car d'autres détails sur ses plans émergeront au cours du processus de confirmation.

L'article Trump choisit Michael Selig pour présider la CFTC au milieu des discussions sur la réglementation des cryptomonnaies est apparu en premier sur CoinCentral.

