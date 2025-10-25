Pump.fun acquiert Padre Trading Terminal et abandonne l'utilité du token PADRE

TLDR

L'acquisition de Padre par Pump.fun a entraîné une perte de 80% de la valeur du token PADRE.

de Padre par Pump.fun Les utilisateurs accusent Pump.fun d'un rug pull après avoir abandonné l'utilité du token PADRE.

Malgré les critiques, Pump.fun continue d'étendre son écosystème basé sur Solana.

Les détenteurs du token PADRE ont subi des pertes importantes en raison de la mise hors service du token.

Pump.fun, un launchpad de memes coins, a récemment acquis Padre, un terminal de trading multi-chaînes. Cette initiative vise à élargir sa base d'utilisateurs et à explorer de nouvelles opportunités de tokenisation. Cependant, l'acquisition a entraîné l'effondrement du token natif de Padre, PADRE, qui a connu une chute spectaculaire de 80% de sa valeur. Ce changement a déclenché un retour de bâton de la communauté, certains utilisateurs accusant Pump.fun d'un rug pull. Malgré cela, Pump.fun poursuit sa stratégie de croissance.

L'acquisition stratégique de Padre par Pump.fun

Pump.fun a étendu ses opérations avec l'acquisition de Padre, un terminal de trading multi-chaînes conçu pour les traders professionnels de détail. Cette démarche marque une étape importante dans l'ambition de Pump.fun d'élargir ses services et de saisir de nouvelles opportunités dans l'espace crypto. En acquérant Padre, l'entreprise vise à intégrer sa technologie et son infrastructure pour améliorer les capacités de sa plateforme.

Dans un communiqué, Pump.fun a souligné que l'acquisition soutiendrait son objectif de "tokeniser les opportunités à plus fort potentiel du monde". L'entreprise estime que les capacités multi-chaînes de Padre contribueront à stimuler davantage d'activité sur la plateforme, faisant progresser son expansion dans l'industrie crypto. Cette transaction fait suite à l'acquisition précédente par Pump.fun d'un outil de suivi et d'analyse de portefeuille Solana en juillet, signalant l'intérêt continu de la plateforme pour l'élargissement de ses offres.

Le token PADRE perd son utilité

Suite à l'acquisition, Pump.fun a pris la décision d'interrompre l'utilité du token PADRE, qui était utilisé au sein de l'écosystème Padre. Selon Pump.fun, PADRE n'aura plus aucune fonction au sein de la plateforme, ce qui a entraîné une chute de sa valeur d'environ 80%. Cette décision a irrité certains détenteurs du token, qui remettent maintenant en question cette décision.

L'annonce de Pump.fun selon laquelle PADRE serait effectivement mis hors service a été accueillie avec frustration. De nombreux utilisateurs ont exprimé leurs préoccupations, alléguant que cette démarche ressemblait à un rug pull, où les investisseurs perdent leurs fonds en raison d'actions soudaines et inattendues d'une plateforme. Malgré ces critiques, Pump.fun n'a pas fait marche arrière, et l'entreprise continue de mettre l'accent sur ses plans à long terme pour l'acquisition.

Réactions négatives et accusations de la communauté

La décision d'abandonner PADRE a conduit à une vague de critiques de la part de la communauté, certains accusant Pump.fun d'abandonner ses utilisateurs. Les accusations de rug pull ont suscité un débat au sein de l'espace des cryptomonnaies, surtout compte tenu des pertes importantes subies par les détenteurs de PADRE. Ces problèmes ont attiré une attention supplémentaire sur Pump.fun, une plateforme déjà connue pour avoir fait face à des controverses passées.

Pump.fun a déjà été critiqué pour avoir facilité la manipulation du marché et pour avoir listé des tokens que certains considèrent comme controversés ou offensants. Malgré ces critiques, la plateforme est restée un acteur important dans le secteur des memes coins. Le dernier incident concernant le token PADRE a soulevé des questions sur l'engagement de l'entreprise envers ses utilisateurs et la stabilité à long terme de ses offres.

Vision à long terme pour Pump.fun

Malgré la controverse entourant le token PADRE, Pump.fun poursuit ses plans d'expansion. L'entreprise a déclaré qu'elle continuerait à exploiter la technologie de Padre pour le développement de nouvelles opportunités au sein de son écosystème basé sur Solana. En plus de se concentrer sur le trading de détail professionnel, Pump.fun a indiqué que l'acquisition s'aligne sur son objectif plus large de se positionner comme une force dominante dans l'espace crypto.

Bien que l'effondrement du token PADRE ait causé une perturbation significative à court terme, Pump.fun mise sur les avantages à long terme de l'intégration de la technologie de Padre. La stratégie de l'entreprise consiste à se concentrer sur une vision plus large, qui comprend la création d'un terminal de trading plus robuste et la tokenisation de nouvelles opportunités pour l'avenir. Cependant, il reste à voir si cette stratégie réussira face aux critiques de la communauté.

En résumé, l'acquisition de Padre par Pump.fun a entraîné une baisse substantielle de la valeur du token PADRE, suscitant des critiques de la part des utilisateurs. Cependant, la plateforme reste concentrée sur l'expansion de ses services et l'intégration de la technologie de Padre pour stimuler sa croissance future.

