Nouvelles des ETF crypto : Bitcoin gagne 90,6 M$ tandis qu'Ethereum perd 93,6 M$

Le 23 octobre, les ETFs Bitcoin au comptant ont attiré 90,60 millions de dollars d'afflux, aucun des fonds n'enregistrant de débit. De l'autre côté, les ETFs Ethereum ont enregistré 93,60 millions de dollars de débit, selon SoSoValue.

Analyse des ETFs Bitcoin

Les ETFs Bitcoin ont enregistré un total de 90,60 millions de dollars d'afflux, avec deux fonds présentant une activité pour la journée. Fidelity FBTC et BlackRock IBIT ont gagné respectivement 57,92 millions et 32,68 millions de dollars.

La valeur totale des transactions des ETFs Bitcoin a chuté à 3,34 milliards de dollars, avec des actifs nets de 149,96 milliards de dollars. Cela représente 6,78% de la capitalisation du marché Bitcoin.

Analyse des ETFs Ethereum

Les ETFs Ethereum ont également enregistré 93,60 millions de dollars de débit. BlackRock ETHA a affiché 100,99 millions de dollars de débit, tandis que Grayscale ETH a connu des gains de 7,40 millions de dollars.

La valeur totale des transactions a chuté encore plus à 1,41 milliard de dollars, avec 26,39 milliards de dollars d'actifs nets. Cela représente 5,55% de la capitalisation du marché Ethereum, légèrement inférieure à celle de la veille.

Contexte du marché

Bitcoin se négocie actuellement à 111 382,03 dollars, affichant une progression de 0,5% en 24 heures. Mais son volume de trading quotidien est toujours en baisse d'environ 12%, atteignant approximativement 45,07 milliards de dollars avec une capitalisation de marché de 2,22 billions de dollars.

Pendant ce temps, Ethereum se négocie à 3 932,12 dollars, légèrement plus haut que la veille. Cela marque une hausse de 0,32% par rapport à hier. Son volume de trading sur 24h a chuté d'environ 8,13%, atteignant 32,49 milliards de dollars samedi, avec une capitalisation de marché d'environ 474,43 milliards de dollars.

Les chiffres montrent que les deux actifs continuent de croître par rapport à hier. Cela survient alors que le gouvernement américain entre dans son 25e jour de fermeture. Selon les données de Myriad, 79% des traders pensent que la fermeture restera active au 5 novembre 2025. Dans l'ensemble, les deux actifs, Bitcoin et Ethereum, sont en mode de récupération, montrant un optimisme prudent.