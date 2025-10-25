CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
L'article Dernières nouvelles d'ETF crypto : Bitcoin gagne 90,6 millions de dollars tandis qu'Ethereum perd 93,6 millions de dollars est apparu en premier sur Coinpedia Fintech News Le 23 octobre, les ETF Bitcoin au comptant ont attiré 90,60 millions de dollars d'afflux, aucun des fonds n'affichant de débit. De l'autre côté, les ETF Ethereum ont enregistré 93,60 millions de dollars de débit, selon SoSoValue. Répartition des ETF Bitcoin Les ETF Bitcoin ont enregistré un total de 90,60 millions de dollars d'afflux, avec deux fonds affichant une activité pour la journée. …L'article Dernières nouvelles d'ETF crypto : Bitcoin gagne 90,6 millions de dollars tandis qu'Ethereum perd 93,6 millions de dollars est apparu en premier sur Coinpedia Fintech News Le 23 octobre, les ETF Bitcoin au comptant ont attiré 90,60 millions de dollars d'afflux, aucun des fonds n'affichant de débit. De l'autre côté, les ETF Ethereum ont enregistré 93,60 millions de dollars de débit, selon SoSoValue. Répartition des ETF Bitcoin Les ETF Bitcoin ont enregistré un total de 90,60 millions de dollars d'afflux, avec deux fonds affichant une activité pour la journée. …

Nouvelles des ETF crypto : Bitcoin gagne 90,6 M$ tandis qu'Ethereum perd 93,6 M$

Auteur : CoinPediaSource : CoinPedia
2025/10/25 16:09
GAINS
GAINS$0.01324+1.14%
Bitcoin and Ethereum ETFs

L'article Dernières nouvelles d'ETF : Bitcoin gagne 90,6 millions de dollars tandis qu'Ethereum perd 93,6 millions de dollars est apparu en premier sur Coinpedia Fintech News

Le 23 octobre, les ETFs Bitcoin au comptant ont attiré 90,60 millions de dollars d'afflux, aucun des fonds n'enregistrant de débit. De l'autre côté, les ETFs Ethereum ont enregistré 93,60 millions de dollars de débit, selon SoSoValue. 

Analyse des ETFs Bitcoin 

Les ETFs Bitcoin ont enregistré un total de 90,60 millions de dollars d'afflux, avec deux fonds présentant une activité pour la journée. Fidelity FBTC et BlackRock IBIT ont gagné respectivement 57,92 millions et 32,68 millions de dollars. 

La valeur totale des transactions des ETFs Bitcoin a chuté à 3,34 milliards de dollars, avec des actifs nets de 149,96 milliards de dollars. Cela représente 6,78% de la capitalisation du marché Bitcoin. 

Analyse des ETFs Ethereum 

Les ETFs Ethereum ont également enregistré 93,60 millions de dollars de débit. BlackRock ETHA a affiché 100,99 millions de dollars de débit, tandis que Grayscale ETH a connu des gains de 7,40 millions de dollars. 

La valeur totale des transactions a chuté encore plus à 1,41 milliard de dollars, avec 26,39 milliards de dollars d'actifs nets. Cela représente 5,55% de la capitalisation du marché Ethereum, légèrement inférieure à celle de la veille. 

Contexte du marché

Bitcoin se négocie actuellement à 111 382,03 dollars, affichant une progression de 0,5% en 24 heures. Mais son volume de trading quotidien est toujours en baisse d'environ 12%, atteignant approximativement 45,07 milliards de dollars avec une capitalisation de marché de 2,22 billions de dollars. 

Pendant ce temps, Ethereum se négocie à 3 932,12 dollars, légèrement plus haut que la veille. Cela marque une hausse de 0,32% par rapport à hier. Son volume de trading sur 24h a chuté d'environ 8,13%, atteignant 32,49 milliards de dollars samedi, avec une capitalisation de marché d'environ 474,43 milliards de dollars.

Les chiffres montrent que les deux actifs continuent de croître par rapport à hier. Cela survient alors que le gouvernement américain entre dans son 25e jour de fermeture. Selon les données de Myriad, 79% des traders pensent que la fermeture restera active au 5 novembre 2025. Dans l'ensemble, les deux actifs, Bitcoin et Ethereum, sont en mode de récupération, montrant un optimisme prudent. 

Opportunité de marché
Logo de GAINS
Cours GAINS(GAINS)
$0.01324
$0.01324$0.01324
+0.91%
USD
Graphique du prix de GAINS (GAINS) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

'Absolute fighter' Alex Eala lutte malgré sa blessure avant son élimination de l'ASB Classic

Bien qu'Alex Eala n'ait pas réussi à décrocher le titre, sa rivale chinoise Wang Xinyu salue la Philippinne pour avoir joué malgré sa blessure et livré un combat qui est allé jusqu'au bout
Partager
Rappler2026/01/10 16:35
Des hackers nord-coréens volent 2 milliards de dollars lors d'un braquage crypto en 2025

Des hackers nord-coréens volent 2 milliards de dollars lors d'un braquage crypto en 2025

L'article Les Hackers Nord-Coréens Volent 2 Milliards de Dollars dans un Braquage Crypto en 2025 est paru sur BitcoinEthereumNews.com. Les Hackers Nord-Coréens Ont Réalisé un Braquage Crypto de 2 Milliards de Dollars en 2025
Partager
BitcoinEthereumNews2026/01/10 15:50
Les Memes Coins en hausse alors que le marché des cryptos sort de sa torpeur

Les Memes Coins en hausse alors que le marché des cryptos sort de sa torpeur

Les memecoins ont retrouvé leur dynamique avec des augmentations significatives de leur valeur de marché. L'écosystème de Solana attire des investissements spéculatifs en raison de ses frais peu élevés. Continuer
Partager
Coinstats2026/01/10 15:40