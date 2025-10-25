Voici ce que cela signifie pour XRP alors que Larsen détenait plus de XRP il y a 10 ans, lorsque XRP était sous un centime Auteur : Coinstats Source : Coinstats 2025/10/25 15:14 Partager

L'expert juridique Bill Morgan a clarifié que le président de Ripple, Chris Larsen, détenait autrefois beaucoup plus de XRP lorsqu'il se négociait à moins d'un centime. Son commentaire vise à contrer les affirmations selon lesquelles son récent transfert de 50 millions de XRP était une vente. Visiter le site Web

