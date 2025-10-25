Le DOJ arrête deux personnes pour avoir prétendument aidé ISIS via des transferts Bitcoin et PayPal

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé deux hommes, Abdullah At Taqi et Mohammed David Hashimi, pour avoir conspiré et tenté de fournir un soutien matériel à l'État islamique d'Irak et al-Sham (ISIS), une organisation terroriste étrangère désignée, en utilisant Bitcoin, PayPal et d'autres formes de monnaie électronique.

Selon les rapports, les deux suspects ont été mis en accusation et condamnés dans un tribunal fédéral à Brooklyn, New York. Le duo a été reconnu coupable par un jury de toutes les charges d'un acte d'accusation les accusant d'avoir conspiré et tenté de fournir une aide matérielle à l'organisation terroriste. De plus, Hashimi et At Taqi ont également été accusés de blanchiment d'argent.

Le DOJ condamne deux personnes pour avoir aidé ISIS

Selon le DOJ, Hashimi avait déjà plaidé coupable à tous les chefs d'accusation le 6 octobre, le jour où la sélection du jury devait commencer. Le DOJ a affirmé qu'At Taqi avait envoyé du Bitcoin lors de 15 transactions distinctes à un certain Osama Obeida, un membre autoproclamé d'ISIS, sur une période d'un an. Dans une conversation avec une source confidentielle en ligne, At Taqi a affirmé qu'il utilisait des actifs numériques pour envoyer de l'argent "inaperçu" par l'intermédiaire d'un "frère", ce qui signifiait généralement un autre partisan d'ISIS.

Dans des conversations ultérieures, At Taqi a dit à la source confidentielle, via une plateforme de communications cryptée, que le frère, qui avait envoyé de la cryptomonnaie, avait repris contact. Dans d'autres conversations, le DOJ affirme qu'il a assuré à la source confidentielle qu'il était certain que le frère était de Dawlah, faisant référence à ISIS. L'agence a mentionné que le frère dont il était question dans cette conversation était Obeida. Dans une conversation ultérieure, il a présenté Obeida à la source confidentielle, se portant garant pour lui.

Après qu'Obeida soit entré en contact avec la source confidentielle, il a mentionné qu'il connaissait At Taqi depuis environ deux ans, et pendant cette période, il lui avait régulièrement envoyé de l'argent. Obeida a également envoyé à la source confidentielle une photographie d'un drapeau ISIS et d'armes, montrant à l'autre partie que l'argent qu'Obeida avait reçu du défendeur était utilisé pour acheter des armes pour les combattants d'ISIS. Il a ajouté un horodatage à la photographie pour prouver qu'elle avait été prise en temps réel.

Les suspects ont utilisé BTC, PayPal et GoFundMe

L'autre défendeur, Hashimi, faisait partie d'un chat de groupe pour les partisans d'ISIS sur une plateforme cryptée. En avril 2021, les membres du chat de groupe ont discuté de la publication de liens qui seraient utilisés pour collecter des fonds pour des efforts humanitaires, mais ont noté que l'argent serait détourné pour aider ISIS. Le DOJ a affirmé qu'un co-conspirateur avait publié une adresse Bitcoin, et un autre avait publié un lien PayPal, tous deux sous le contrôle d'Obeida. En réponse, Hashimi a averti les membres du groupe d'être prudents car ils pourraient être détectés par les forces de l'ordre.

Selon le DOJ, des milliers de dollars ont été envoyés à Obeida, les fonds provenant de leurs campagnes sur diverses plateformes, notamment Bitcoin, PayPal et GoFundMe. Outre Obeida, d'autres co-conspirateurs identifiés étaient Hashimi, At Taqi, un troisième défendeur nommé Seema Rahman, et un autre nommé Khalilullah Yousuf. Le groupe a contribué plus de 24 000 $ à l'adresse Bitcoin d'Obeida, Yousuf étant responsable de 20 347 $ de la totalité des fonds. D'autres ont contribué entre 2 000 $ et 900 $ au portefeuille.

Les défendeurs ont également envoyé des fonds sur le compte PayPal géré par Obeida, créant plusieurs campagnes caritatives sur GoFundMe, où ils ont collecté 10 000 $ et envoyé les fonds à des personnes liées à Obeida en utilisant Western Union. Lors de la condamnation, chaque individu devrait faire face à une peine maximale de 60 ans de prison. Rahman avait également plaidé coupable plus tôt cette année à des accusations de fourniture de matériel pour soutenir une organisation terroriste et attendait sa condamnation.

Source: https://www.cryptopolitan.com/doj-docks-two-support-isis-btc-paypal/