La prévente de 5,5 M$ du Token Snorter se termine dans 48 heures alors que les développeurs brûlent 50% des tokens

POINTS CLÉS:

La prévente de 5,5 millions de dollars du Snorter Token ($SNORT) se terminera dans 48 heures après avoir connu une participation massive des investisseurs.

L'équipe de Snorter vient d'annoncer un grand événement de Token burn, qui a effacé 50% de l'offre fixe, soit 250 millions de $SNORT.

Le Sandwich Bot Snorter offre des temps de réaction mesurés en millisecondes, les frais les plus bas de tous les bots de trading au lancement (0,85%), et des détecteurs d'escroqueries intégrés.

Les prédictions des prix placent $SNORT à 1,07 $ d'ici fin 2025 et 4 $ d'ici 2030, pour un ROI de 887% et 3 593% respectivement.

En préparation du lancement, les développeurs ont annoncé un événement massif de Token burn, qui a éliminé 50% de l'offre totale, soit 250 millions de tokens. Cela pourrait suffire à créer l'élan dont $SNORT avait besoin pour décoller après le lancement.

Le projet a connu une ascension fulgurante depuis le lancement de sa prévente, le plaçant sur la liste des préventes les plus réussies de 2025, mais qu'est-ce exactement que le Snorter Token?

Pourquoi Snorter Token représente l'avenir du Coin Sniping

Snorter Token ($SNORT) alimente l'écosystème Snorter, qui héberge le Sandwich Bot Snorter – l'oryctérope formé au fusil de sniper avec un ensemble unique de compétences qui en font un cauchemar pour les tokens populaires.

Le Bot est la réponse de Snorter aux problèmes les plus courants associés à la chasse aux coins:

Les frais d'exécution élevés

Les interfaces utilisateur avec un temps d'exécution sous-optimal, entraînant des opportunités manquées

Les bots de sniping coûteux et complexes repoussant les traders novices

Le risque de tomber sur des escroqueries comme les honeypots et les rug pulls

L'oryctérope Snorter vorace et compétent élimine ces problèmes en une seule fois, grâce à ses fonctionnalités conviviales et à son accent sur la sécurité, l'efficacité et l'exécution rentable.

Pour commencer, le Sandwich Bot Snorter propose les frais les plus bas de tous les bots de trading au lancement, à seulement 0,85%. Cela suffit à attirer une foule massive de traders novices à faible capital.

Ensuite, nous avons le fait que le Sandwich Bot Snorter fonctionne uniquement depuis son chat Telegram. C'est sa maison et son nid de sniping, ce qui signifie que vous n'avez plus besoin de jongler avec plusieurs portefeuilles, extensions de navigateur et plug-ins; tout est facilement disponible dans une seule fenêtre de chat.

De plus, le Sandwich Bot Snorter est rapide et d'une précision chirurgicale, ce qui était attendu compte tenu du moteur de routage Solana intégré offrant une exécution inférieure à la seconde avec une latence minimale et une protection contre le front-running.

En bref, cet oryctérope est rapide, plus rapide même que les interfaces professionnelles comme Raydium, Jupiter et Pump Fun; une excellente nouvelle lorsqu'on opère dans un écosystème où les millisecondes comptent.

De plus, le Sandwich Bot Snorter sera lancé sur Solana dès le premier jour, suivi de lancements ultérieurs sur Ethereum, BNB et d'autres réseaux EVM.

Et si nous savons quelque chose sur Solana, nous savons que c'est l'écosystème crypto le plus rapide en termes de transactions par seconde (TPS), se classant deuxième en termes de TPS, juste après ICP. L'écosystème à faible latence et ultra-rapide servira bien cet oryctérope.

Enfin, le Sandwich Bot Snorter excelle dans la détection de projets suspects comme les honeypots et les rug pulls, gardant vos fonds en sécurité et vous protégeant contre diverses escroqueries. Une excellente nouvelle pour les traders débutants qui ne sont pas aussi versés dans la distinction des projets légitimes.

Si vous n'êtes pas sûr de quelle stratégie de sniping fonctionne le mieux, vous pouvez vous fier à la fonction Copy Trading de Snorter, qui vous permet de copier les stratégies réussies d'autres traders jusqu'à ce que vous puissiez concevoir la vôtre.

En résumé, le Sandwich Bot Snorter est ultra-rapide et précis grâce à son moteur basé sur Solana, il a les frais d'exécution les moins chers de tous les bots de trading au lancement, il peut détecter les escroqueries immédiatement, et il est facile et intuitif à utiliser grâce à son fonctionnement uniquement dans un chat Telegram.

Détails techniques

Snorter Token a commencé la prévente avec une offre totale fixe de 500 millions de tokens, mais la moitié a maintenant disparu après que l'équipe a brûlé 250 millions d'entre eux et il n'est plus possible d'en créer davantage.

Le Pool de staking contient maintenant 24,8 millions de tokens, les récompenses étant distribuées sur 12 mois.

Le projet a deux audits complétés: Coinsult et SolidProof, qui ont tous deux jugé Snorter Token sûr pour les investisseurs.

Coinsult n'a trouvé aucun problème, tandis que SolidProof lui a attribué un score de 76,86 sur 100, le seul problème étant de nature informationnelle: la nécessité de supprimer le code mort attaché aux fonctions inutilisées.

La feuille de route présente un processus de développement en quatre étapes qui place la situation actuelle de Snorter près de la fin de l'étape deux. Les étapes trois et quatre comprennent des objectifs comme le développement des fonctionnalités Telegram, la construction de partenariats DeFi et l'expansion de l'écosystème vers de nouveaux jalons.

48 heures restantes – Devriez-vous investir?

La prévente de Snorter Token ($SNORT) est à 5 550 372 $ au moment de la rédaction avec 48 heures restantes avant la fin et un prix du token de 0,1083 $.

Mais comment $SNORT performera-t-il au lancement et, plus important encore, à long terme?

Une prédiction des prix réaliste pour $SNORT place le token à 1,07 $ d'ici la fin de 2025 et 4 $ ou plus d'ici 2030. Sur la base du prix d'aujourd'hui, nous envisageons un ROI de 887% d'ici la fin de ce T4 ou 3 593% pour un investissement sur 5 ans.

Ces prédictions sont basées sur la fonctionnalité et l'utilité projetées du projet et son potentiel de mème, qui pourrait rallier la communauté derrière lui.

Quant à savoir si vous devriez acheter $SNORT, cela dépend de votre aversion au risque et de votre stratégie d'investissement. Mais si vous décidez d'acheter, vous devriez le faire bientôt, car il ne vous reste que 48 heures.

Assurez-vous simplement de lire notre guide sur comment acheter $SNORT d'abord.