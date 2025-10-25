Le marché des cryptomonnaies montre relativement peu de mouvements intenses au cours des dernières 24h. Malgré quelques valeurs exceptionnelles parmi les altcoins, le volume total de liquidation reste faible avec 197 millions de dollars. Les positions longues et courtes ont été liquidées presque uniformément, ce qui indique un sentiment du marché neutre. L'indice Fear & Greed...
L'article Les cours du XRP et de Solana continuent d'augmenter tandis que TRON chute est apparu d'abord sur Blockchain Stories.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.