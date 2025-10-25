Les cours du XRP et de Solana continuent d'augmenter tandis que TRON chute

Le marché des cryptomonnaies montre relativement peu de mouvements intenses au cours des dernières 24h. Malgré quelques valeurs exceptionnelles parmi les altcoins, le volume total de liquidation reste faible avec 197 millions de dollars. Les positions longues et courtes ont été liquidées presque uniformément, ce qui indique un sentiment du marché neutre. L'indice Fear & Greed...

