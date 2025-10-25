CEXDEX+
Tether en passe d'atteindre 15 milliards de dollars de profit, vise le lancement du Stablecoin USAT en décembre

Auteur : CoinPediaSource : CoinPedia
2025/10/25 17:11
L'article Tether devrait atteindre 15 milliards de dollars de bénéfices et prévoit le lancement du Stablecoin USAT en décembre est apparu en premier sur Coinpedia Fintech News

Tether, la société derrière le plus grand Stablecoin au monde USDT, connaît une croissance rapide et attire un intérêt significatif des investisseurs. Avec des bénéfices en plein essor et des investisseurs qui frappent à sa porte, le PDG Paolo Ardoino laisse entrevoir des projets passionnants à venir.

Voici un aperçu.

Les bénéfices de Tether approchent les 15 milliards de dollars

Selon un rapport de Bloomberg, Tether est en passe de réaliser près de 15 milliards de dollars de bénéfices cette année, contre 13 milliards l'année dernière. "Cette année, nous allons approcher 15 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires. C'est très rare," a déclaré Ardoino. 

L'émetteur de Stablecoin est également en pourparlers pour lever jusqu'à 20 milliards de dollars pour une participation de 3%, ce qui valoriserait l'entreprise à environ 500 milliards de dollars. Ardoino affirme que l'entreprise a été approchée par "un nombre énorme" de sociétés cherchant à investir. Cependant, "Nous devons tracer une ligne dans le sable sur une valorisation que nous considérons comme très bon marché," a-t-il déclaré. 

Il a également souligné la rentabilité stupéfiante de l'entreprise, notant sa marge bénéficiaire de 99%, et a déclaré qu'elle est inégalée par toute autre entreprise dans le monde.

Tether cible les États-Unis avec le Stablecoin USAT

Pendant ce temps, le géant du Stablecoin se prépare également à étendre sa portée aux États-Unis avec un nouveau Stablecoin appelé USAT, visant à servir jusqu'à 100 millions d'utilisateurs américains et se conformera aux réglementations fédérales en vertu du GENIUS Act. 

Son lancement est prévu pour décembre et sera émis par Tether America, une coentreprise entre Tether et Anchorage Digital.

Une partie majeure du plan de Tether pour déployer USAT implique Rumble (RUM), la plateforme de partage vidéo dans laquelle Tether a investi 775 millions de dollars l'année dernière, et son futur portefeuille crypto. L'entreprise prévoit également d'investir dans deux à trois plateformes supplémentaires, probablement des sites de médias sociaux ou de contenu, pour faire croître sa base d'utilisateurs à 100 millions.

Son objectif est de créer un système de paiement numérique professionnel pour les États-Unis, capable de concurrencer PayPal, tout en tirant parti de l'audience existante de Tether.

Double rôle de USDT et USAT

Ardoino a expliqué le double rôle de USDT et USAT. Il a souligné que USDT sert de dollar numérique pour les marchés émergents, atteignant près de 500 millions de personnes à travers l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, et fournissant un accès financier aux personnes non bancarisées et mal desservies. 

USAT, en revanche, est destiné au marché américain, conforme aux réglementations nationales, et vise à étendre les services financiers aux communautés américaines mal desservies.

Tether a récemment atteint 500 millions d'utilisateurs pour la première fois. Ardoino l'a qualifié de "probablement la plus grande réalisation d'inclusion financière de l'histoire", soulignant l'ampleur de cette étape importante.

Avec environ 183 milliards de USDT en circulation, Tether contrôle près de 60% du marché des Stablecoin.

