Les experts affirment que la stratégie Bitcoin fonctionne toujours, mais la fenêtre de réplication se rétrécit

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/25 18:23
Les experts estiment que le simple fait d'acquérir et de détenir du Bitcoin n'est plus suffisant pour les entreprises de trésorerie Bitcoin cherchant à imiter le succès de Strategy. Une désillusion plus profonde au-delà de la volatilité du prix du Bitcoin La stratégie à haut risque des entreprises de trésorerie Bitcoin essayant de reproduire le succès pionnier de Strategy échoue à décoller, avec des pertes massives pour les investisseurs montrant que ce modèle n'est pas simple […]

Source: https://news.bitcoin.com/experts-say-strategys-bitcoin-playbook-still-works-but-the-replication-window-is-narrowing/

