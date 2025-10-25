Une Canadienne dupée par une escroquerie au Bitcoin impliquant un petit-fils

Une Canadienne a perdu des fonds dans une célèbre escroquerie au Bitcoin du petit-fils qui sévit dans plusieurs régions du pays. Cet incident a été partagé par la police canadienne, qui espère que cela pourra aider d'autres victimes potentielles à éviter de tomber dans ce piège.

Selon la police canadienne, l'arnaque du petit-fils a évolué, les escrocs demandant désormais à leurs victimes du Bitcoin au lieu de virements bancaires. L'arnaque du petit-fils est une activité criminelle très répandue dans le pays, où des personnes âgées reçoivent des appels prétendant que leurs petits-fils sont en difficulté. Les escrocs utilisent l'urgence de la situation et le lien émotionnel pour inciter leurs victimes âgées à envoyer de l'argent pour aider leurs petits-fils.

Une Canadienne perd des fonds à cause d'escrocs

Dans ce cas, la police canadienne a mentionné que la victime âgée a été amenée à croire que son petit-fils venait d'être emprisonné. C'est une tactique typique pour susciter la peur chez la victime. La majorité de ces escrocs tentent également de se faire passer pour des agents des forces de l'ordre afin de donner une once de crédibilité à leur arnaque. L'escroc lui a demandé d'envoyer 2 000 $ en Bitcoin pour le faire libérer de garde à vue. La victime, sans hésitation, a procédé à l'envoi des fonds.

Selon la police canadienne, la victime a déclaré dans son rapport qu'elle avait reçu un appel d'un homme qui s'est identifié comme Tom Scott. L'homme lui a dit qu'il appelait de l'extérieur de la province. Il a ensuite raconté comment le petit-fils de la femme s'était retrouvé dans une bagarre et s'était cassé le nez. Scott a également mentionné que le petit-fils était maintenant en garde à vue. Après avoir demandé ce qu'elle pouvait faire pour aider son petit-fils, Scott lui a demandé de payer pour sa libération.

Les autorités canadiennes ont affirmé que l'escroc a donné à la femme des indications pour se rendre à un distributeur de Bitcoin local et lui a fourni des instructions sur la façon d'acheter l'actif numérique et de l'envoyer. L'homme a continué à l'appeler même après qu'elle ait envoyé l'argent, une tactique pour l'inciter à envoyer plus d'argent. Cependant, la police canadienne a déclaré que la petite-fille de la victime avait intercepté l'un des appels et y avait mis fin. Elle a dit aux escrocs que la police avait déjà été alertée et qu'ils enquêtaient sur lui.

Les autorités exhortent les résidents à être vigilants

À propos de cette affaire, les autorités canadiennes ont émis des avertissements aux résidents pour qu'ils soient vigilants face à ce type d'escroqueries en ligne. Elles ont noté qu'elles n'appelleraient jamais personne pour demander des paiements, surtout en Bitcoin et autres formes de monnaie numérique, pour libérer une personne arrêtée. "Si vous recevez un appel téléphonique de quelqu'un prétendant être un agent des forces de l'ordre vous demandant du bitcoin, de l'argent ou des cartes-cadeaux, raccrochez et rompez toute communication—c'est une arnaque," a déclaré R/Cst Gary O'Brien de la GRC de Nanaimo.

De plus, le centre antifraude canadien a publié plusieurs méthodes que les escrocs pourraient utiliser. Dans le communiqué, ils ont mentionné qu'en plus de dire qu'un petit-fils avait été arrêté, ils pourraient dire que le petit-enfant avait eu un accident ou avait des difficultés à revenir d'un pays étranger. Selon les rapports, les fraudeurs mettent en œuvre une nouvelle variante de l'arnaque où ils se font passer pour un être cher en utilisant un e-mail ou un numéro inconnu pour envoyer des messages à leurs victimes.

Le centre antifraude a également publié plusieurs directives pour les utilisateurs s'ils découvrent qu'ils sont dans cette situation. L'une d'entre elles consiste à raccrocher si un être cher les contacte via un numéro inconnu. De cette façon, ils peuvent appeler la personne avec un numéro de téléphone qu'ils reconnaissent pour vérifier s'il s'agissait bien de cette personne ou non. De plus, ils devraient appeler la police locale pour confirmation si quelqu'un prétend être de la police locale. L'agence a également exhorté les résidents à être prudents avec les informations qu'ils publient en ligne.

Source: https://www.cryptopolitan.com/canadian-woman-grandson-bitcoin-scam/